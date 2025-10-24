Bernardo Bravo: Realizan Marcha por la Paz en Memoria del Líder Limonero Asesinado en Michoacán

Bernardo Bravo, líder limonero asesinado fue recordado este viernes 24 de octubre 2025, durante una marcha para exigir paz y justicia a 5 días de su homicidio en Michoacán. “No debió ocurrir”, dijo su esposa, quien encabezó la protesta.

La protesta se realizó de manera pacífica, en silencio y vestidos de blanco. La ruta fue de la Fuente de las Tarascas hacía la Catedral, en el Centro Histórico.

Una vez que concluyó la marcha, los asistentes participaron en una misa religiosa para orar por el líder limonero, quien fue hallado muerto la mañana del lunes 20 de octubre con visibles huellas de tortura al interior de su camioneta en la carretera Apatzingán-Tepetates, región de Tierra Caliente en Michoacán

Al finalizar la marcha, la esposa de Bernardo Bravo, Amelí Gissel Navarro Lepe, ofreció un mensaje para agradecer las muestras de cariño, así como la asistencia a la protesta.

La paz social es justicia

Durante su discurso, Navarro Lepe aseguró que el trabajo de su esposo había sido el campo, pero también la dignificación de los campesinos. Por ello, su asesinato no debió ocurrir, así como los asesinatos que se reportan en otras entidades.

Lo que pasó con Bernardo no debió ocurrir

Asimismo, indicó que la paz social es la verdadera justicia, por ello, ahora su legado es un movimiento social de paz, porque ese es el único objetivo de la comunidad: vivir tranquilos.

En medio de la tristeza, me sostiene su legado, el sostener su voz. La intención de esta marcha es retomar su mensaje claro y contundente de paz social sostenible y verdadera

Por el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, hay dos personas detenidas, no obstante, continúan las investigaciones.

