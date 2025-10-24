Blanca Esmeralda ‘N’, Segunda Persona Detenida por Homicidio del Líder Limonero Bernardo Bravo

Se confirmó la identidad de la segunda persona detenida por el caso del homicidio del líder limonero de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo.

Se trata de Blanca Esmeralda ‘N’, pareja de César Sepúlveda, alias El Bótox, líder de Los Blancos de Troya, grupo criminal que está siendo investigado como responsable del homicidio.

La mujer fue detenida en la localidad de Cenobio Moreno, a donde se sabe que viajó el productor limonero antes de ser asesinado.

Blanca Esmeralda ‘N’ es señalada como responsable de cobro de piso y extorsión en la región de Apatzingán.

Video: Detienen a Blanca Esmeralda "N" por el Asesinato del Líder Limonero Bernardo Bravo

Detención de Esmeralda ‘N’

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, FGE, derivado de una acción operativa en Apatzingán en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, personal de la FGE en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a Esmeralda ‘N’.

Precisa que la detención ocurrió el día 22 de octubre, cuando personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, realizaban un operativo en la localidad de Cenobio Moreno en el municipio de Apatzingán, y unas personas les indicaron que la tripulante de una camioneta que recién se había ido, acababa de pasar a recoger la cuota, por lo que los uniformados le dieron alcance y durante la revisión a la unidad encontraron más de 100 mil pesos, así como un envoltorio con una sustancia con características de metanfetamina.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, con sede en Apatzingán, del mismo modo que el dinero y el narcótico.

Asesinato de líder limonero

La Fiscalía estatal informó la mañana del lunes 20 de octubre que el cuerpo de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán fue localizado con huellas de tortura dentro de su camioneta en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario.

La noche del domingo, el productor habría sido privado de la libertad.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán | N+

LECQ