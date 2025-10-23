Chapula Antes y Después: Así Era el Pueblo Arrasado por Lluvias en Hidalgo que Quedó Inhabitable

El pueblo de Chapula, ubicado en Tianguistengo, Hidalgo, desapareció luego de las intensas lluvias e inundaciones que cayeron en la entidad hace unas semanas. Las autoridades declararon la zona inhabitable.

La localidad se ubicaba cerca del pueblo de El Hormiguero, así como de la aldea de La Esperanza. En ella vivían menos de 200 personas. Chapula se caracterizaba por estar rodeado de montes y vegetación.

Noticia relacionada: Madres Buscadoras Viajan a Veracruz para Ayudar a Localizar Desaparecidos por Inundaciones

El pueblo de Chapula estaba en la zona serrana del municipio de Tianguistengo, Hidalgo. Foto: Especial

Las personas que habitaban el lugar lo recuerdan con cariño, pues era un lugar tranquilo y bonito para vivir.

Luego de las intensas lluvias provocadas por “Priscilla”, las casas coloridas y caminos llenos de plantas se perdieron entre toneladas de lodo, piedras y escombros.

Las lluvias e inundaciones arrasaron con todo Chapula. Foto: Redes

¿Qué pasó en Chapula, Hidalgo?

El pueblo de Chapula vivió momentos de terror, pues la naturaleza arrasó con todo a su paso. Todos quedaron incomunicados, sin alimentos, sin un techo en el cual refugiarse.

Su esperanza se reavivó cuando un helicóptero llegó a brindarles ayuda. Evacuaron a algunas personas, pero otras tuvieron que esperar.

Volverá a renacer, volverá a levantarse, dicen los habitantes

Sin embargo, Chapula ahora solo permanecerá en sus recuerdos, ya que las autoridades declararon a la comunidad como inhabitable.

Video: Así Quedaron Enterradas Comunidades de Hidalgo por Deslaves e Inundaciones

¿Por qué Chapula, Tianguistengo ya no es habitable?

A dos semanas de la tragedia, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, declaró inhabitable a la comunidad de Chapula.

El mandatario aseguró que el Ejército Mexicano desalojó por vía aérea a los 144 habitantes, incluidos dos perros.

Lo anterior, porque la construcción de las viviendas se realizó en la ribera del río, por lo que al desbordarse, acabó con todo. “No hay casas”, dijo. Además, las condiciones de Chapula ya no son aptas para permitir el restablecimiento del pueblo.

Escuela de Chapula completamente destruida por las inundaciones. Foto: Redes

El destino de Chapula también se replicará en otras comunidades, ya que hay varias de ellas completamente “borradas” del mapa.

Sería temerario ofrecer un número de comunidades que ya no podrán ser ocupadas

Mientras, en Hidalgo continúa la limpieza en zonas afectadas y el traslado de víveres a través de puentes aéreos.

Chapula no volverá a ser habitable por el nivel de destrucción que presenta. Foto: Redes

Historias recomendadas:

EPP