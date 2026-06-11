“Yo Creo el T-MEC Se Va a Mantener”: Sheinbaum Responde a Mensaje de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que se va a mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijo que podría no renovarlo.

“Es mejor estar juntos que separados”, enfatizó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de junio de 2026.

Explicó que México quiere que se mantenga el tratado comercial porque beneficia a los tres países.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener; en todo caso, Estados Unidos lo que quiere son ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá, es mi punto de vista”.

La mandataria nacional reaccionó así al mensaje de ayer de Trump, quien puso en duda la renovación del T-MEC porque según él, EUA está mucho mejor y no necesita nada de lo que tienen México y Canadá.

Beneficios mutuos

Sheinbaum, en tanto, recordó que los precios de los vehículos aumentaron de manera significativa en EUA, en parte por el aumento de aranceles.

Por lo que consideró que si se mantiene el tratado como está o con mejores condiciones, bajará el precio de los vehículos y eso beneficia a Estados Unidos. “Y como eso, hay muchos otros productos”, refirió.

“Si aquí se fabrica una parte de un vehículo y allá otra parte, aumenta el empleo en los dos países”.

Así, reiteró que los argumentos que tiene el equipo de negociación en la revisión son tanto los beneficios para EUA, como la fortaleza de América del Norte frente a otras regiones.

“Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados”.

“Esos son algunos de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa y al mismo tiempo dar alternativas”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Vuelve a Arremeter contra el T-MEC y Asegura que EUA No Necesita Nada de México y Canadá

Proceso del diálogo

De igual manera, dijo coincidir con las declaraciones de Trump respecto a que el T-MEC es mejor que el TLCAN, y ante los dichos de que no sabe si renovará el tratado, la mandataria mexicana dijo que es parte del proceso de diálogo.

Recordó que en este momento, las reuniones de trabajo solo son entre México y Canadá, y refirió que posteriormente se incorporará Canadá.

Añadió que México siempre buscará el mejor acuerdo posible, que no vaya en detrimento de la economía nacional ni del pueblo mexicano.

Situación EUA-Canadá

Este mismo jueves, el ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo que se firmarán ‌acuerdos bilaterales con Estados Unidos, además de la revisión del pacto trilateral de libre comercio que incluye a también a México, ‌el TMEC.

"Espero que lleguemos ‌a acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al ‌marco ‌trilateral, si dichos acuerdos resuelven las cuestiones que los tres países están tratando de resolver", expuso LeBlanc en Toronto ‌durante una ‌conferencia.

SPB