“Yo Creo el T-MEC Se Va a Mantener”: Sheinbaum Responde a Mensaje de Trump

“Es mejor estar juntos que separados”, dice la presidenta de México, luego de que Trump señaló que podría no renovar el tratado comercial

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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Sheinbaum confía en que el T-MEC se mantendrá pese a las dudas de Trump. La presidenta de México destaca los beneficios mutuos del tratado para México, EUA y Canadá.

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