¿EUA Se Sale del T-MEC? Trump Dice que "No Necesitamos Nada de lo que Tiene México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la renovación del T-MEC y aseguró que "no necesitamos nada de lo que tiene México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra la Ley de Seguridad Estadounidense tras firmarla en el Despacho Oval de la Casa BlancaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Seguridad estadounidense en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: Reuters

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Trump dice que EE.UU. no necesita a México ni Canadá mientras evalúa el futuro del T-MEC. México busca extenderlo 16 años más. ¿Qué impacto tendrá esta decisión?

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