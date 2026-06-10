¿EUA Se Sale del T-MEC? Trump Dice que "No Necesitamos Nada de lo que Tiene México"

Este miércoles, 10 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, habló sobre el futuro del el acuerdo de libre comercio T-MEC con Canadá y México.

En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, Trump dijo que podría no renovarlo y que estaba discutiendo el asunto con los líderes de México y Canadá.

Aseguró que "no necesitamos nada de lo que tiene México" ni de Canadá, pero que estos dos países "necesitan todo lo que tenemos nosotros".

No sé si lo voy a renovar porque, para ser sincero, Estados Unidos está mucho mejor; no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros.

México busca extender el T-MEC por 16 años más

Cabe recordar que la Secretaría de Economía de México envió el 1 de junio de 2026 una comunicación formal al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominic LeBlanc, para notificar la posición de México de cara a la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El documento, firmado por el secretario Marcelo Ebrard Casaubon, establece que México quiere extender el tratado por 16 años más.

México buscará el mejor acuerdo comercial con EUA: Roberto Lazzeri

Roberto Lazzeri, quien fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en Estados Unidos, aseguró que nuestro país buscará y logrará el mejor acuerdo comercial posible con Estados Unidos.

Porque las coincidencias estructurales y las oportunidades compartidas con los Estados Unidos son mucho mayores que nuestras diferencias coyunturales.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, Roberto Lazzeri también advirtió que trabajará por evitar que se criminalice la migración y haya cooperación con respeto a nuestra soberanía.

Con información de N+ y Reuters.

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