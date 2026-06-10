¿Cristina se Acerca a México? Trayectoria y Potencia de la Tormenta Tropical Hoy

Te decimos si la tormenta tropical Cristina se acerca a México, así como su trayectoria y potencia

Fuerte oleaje en Salina Cruz, OaxacaFuerte oleaje en Salina Cruz, Oaxaca. Foto: EFE

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¿Cristina amenaza México? La tormenta tropical avanza en el Pacífico. Descubre su trayectoria y potencia según el Centro Nacional de Huracanes.

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