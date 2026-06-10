¿Cristina se Acerca a México? Trayectoria y Potencia de la Tormenta Tropical Hoy

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la tormenta tropical Cristina avanza en el Pacífico, te decimos si se acerca a México y su potencia.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América (NOAA, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Cristina podría cambiar su trayectoria y girar hacia el noroeste durante las próximas horas.

Se prevén fuertes lluvias hasta mañana jueves, 10 de junio de 2026, en algunas partes de américa central.

¿Tormenta tropical Cristina se acerca a México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta tropical Cristina se localiza a:

150 km al sur-sureste de San Salvador, El Salvador, y a 435 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 6 km/h. Cabe destacar que por el momento no afecta costas mexicanas.

10 de junio 2026: A las 6:00 horas, tormenta tropical.

10 de junio 2026: A las 12:00 horas, tormenta tropical.

11 de junio 2026: A las 00:00 horas, tormenta tropical.

11 de junio 2026: A las 12:00 horas, post-tropical/remanentes.

👉El centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 435 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala. Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/1Ju5WebeU9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Zona costera de El Salvador será "la más afectada" por Cristina

La zona costera de El Salvador será "la más afectada" por el avance de la tormenta tropical Cristina, advirtió el Gobierno del país centroamericano, que además prevé lluvias intensas para hoy miércoles y mañana jueves, 10 y 11 de junio.

"Es una tormenta tropical que viene desde el mar, por lo tanto las zonas más afectadas vas a ser las zonas costeras", indicó el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López.

Agregó que en estos momentos el país también está siendo influenciado indirectamente por la tormenta tropical Boris, que tocó tierra la madrugada del martes en México, pero que ya se ha debilitado a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero (sur).

López explicó, en una rueda de prensa, que este fenómeno ha ocasionado cielos nublados y precipitaciones, lo que "se combinará con los efectos de Cristina", que se ubica a 80 kilómetros del Golfo de Fonseca -que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua- y se mantiene con movimiento estacionario, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

La dirección de Protección Civil de El Salvador declaró el lunes una alerta naranja (preparación) en todo el país como medida de prevención y este martes al menos cinco familias, habitantes de zonas cercanas a las playas del departamento de La Libertad (centro), fueron evacuadas por el incremento del oleaje debido al fenómeno de oleaje más alto y rápido.

Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

Históricamente, en época lluviosa El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan víctimas mortales, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998), que dejó unos 240 muertos, y las lluvias de noviembre de 2009 que causaron cerca de 200 fallecidos.

Con información de N+ y EFE.

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