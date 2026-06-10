Trump Dice a México que "Nos Estamos Centrando en la Entrada de Drogas por Tierra"

El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, dijo a México que su administración se está centrando actualmente en las acciones para frenar la entrada de drogas por tierra.

Durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca hoy, 10 de junio de 2026, señaló que en los últimos 12 meses se ha reducido en casi 60% el flujo de fentanilo que cruza la frontera.

El que llega por mar, enfatizó, se redujo hasta un 97% y las autoridades están buscando el 3% restante.

“Lo hemos reducido en un 97%. Y ahora, aunque me duele decírselo a México, nos estamos centrando en la entrada de drogas por tierra porque el mar era más difícil; entraba mucho por mar. Un porcentaje mucho mayor de lo que nadie podría imaginar”, indicó.

Ley de Seguridad de EUA

Trump firmó este miércoles el proyecto de Ley de Seguridad de América, para financiar completamente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de su mandato.

Durante el acto, señaló que los demócratas del Congreso intentaron bloquear dicho financiamiento en un intento por “abrir las fronteras de par en par”.

“Quieren arrastrarnos directamente de vuelta al caos y al crimen... y no vamos a permitir que lo hagan”, expuso.

La ley proporcionará 38 mil millones de dólares al ICE y 26 mil millones a la Patrulla Fronteriza, para garantizar que dichas agencias tengan los recursos necesarios para proteger las fronteras y sacar a los criminales extranjeros del país, abundó el republicano.

Añadió que el proyecto de ley también proporcionará financiamiento crucial para las investigaciones de las fuerzas del orden domésticas y la lucha contra la explotación infantil.

FIGHTING FOR AMERICA'S LAW ENFORCEMENT!



"I'm thrilled to sign the Secure America Act to immediately and fully fund the Department of Homeland Security through the END of my term." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/LXkFrPhv7j — The White House (@WhiteHouse) June 10, 2026

Con información de agencias.

SPB