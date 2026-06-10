Trump Dice a México que "Nos Estamos Centrando en la Entrada de Drogas por Tierra"

El presidente de Estados Unidos destaca la reducción del flujo de fentanilo que ingresa por la frontera

Donald Trump en el Despacho Oval mientras firma la Ley de Seguridad de Estados Unidos. Foto: ReutersDonald Trump en el Despacho Oval mientras firma la Ley de Seguridad de Estados Unidos. Foto: Reuters

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Con un 97% menos de drogas entrando por mar, Trump ahora se enfoca en la frontera terrestre. Nueva ley destina miles de millones para seguridad.

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