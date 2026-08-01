Cae el Premio Mayor del Sorteo del Zodíaco de la Lotería Nacional en León, Guanajuato,

La noche de este viernes 31 de julio se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2892, que conmemoro el 90 aniversario de la escuela normal superior de México.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 59856, las series número 1 y 2 fueron dispuestas para su venta a la ciudad de León, Guanajuato.

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Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 6 y 4. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Cae premio mayor en León por segunda vez en menos de una semana

A penas el pasado domingo 25 de julio, el premio mayor también cayó en la ciudad de León, donde en esa ocasión el premio mayor garantizado fue de 7 millones de pesos en una sola serie, resultando ganador el signo Géminis y número 1579

Ahora, en el sorteo realizado el día de hoy, una vez más, el premio mayor de la Lotería Nacional en su edición número 2892, cae nuevamente en el municipio de León, sumando una racha de dos ocasiones seguidas en menos de una semana.

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