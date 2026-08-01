Economía

Cae el Premio Mayor del Sorteo del Zodíaco de la Lotería Nacional en León, Guanajuato,

Hoy viernes 31 de julio, el premio mayor garantizado fue de 17 millones de pesos, resultando ganador el número 59856 que conmemoro el 90 aniversario de la escuela normal superior de México.

El premio mayor garantizado de 17 millones de pesos fue dividido en dos series.Foro: Lotería Nacional

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El sorteo superior de la Lotería Nacional premia a León, Guanajuato con 17 millones de pesos.

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