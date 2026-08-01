Sorteo Lotería Nacional de Hoy 31 de Julio: Lista de Resultados, Número Ganador del Premio Mayor

Se termina un mes más pero hay motivación para muchas personas, pues este viernes se lleva a cabo la rifa de 17 millones de pesos y es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 31 de julio 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2892.

Si tienes interés de participar en el próximo sorteo de la Lotería Nacional mexicana pero no tienes noción de cómo participar, anteriormente ya te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4022 y la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1754, así puedes darte una idea de lo que puedes ganar.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 31 de julio (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 59856, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 54544, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 31 de julio 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2892 de este día:

El número 59856 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 54544 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 12272 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 29144 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 12026 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 29953 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 35816 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 02227 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 53398 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 56073 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 01416 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 25631 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 15091 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 57969 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 36366 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2892 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 31 de julio 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO