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¿Cuándo Dinero Perdió Karely Ruiz en Robo a su Casa en Nuevo León? Revelan Qué Monto se Llevaron

La creadora de contenido denunció que hombres armados entraron a su casa en Nuevo León y sustrajeron diversos objetos de valor, te contamos sobre su valor

Karely Ruiz. Roban casa de la creadora de contenido en Nuevo León.El miércoles, la creadora de contenido Karely Ruiz denunció que hombres armados ingresaron a robar a su casa en Nuevo León. Foto: Cuartosucro.
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