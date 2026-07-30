¿Cuándo Dinero Perdió Karely Ruiz en Robo a su Casa en Nuevo León? Revelan Qué Monto se Llevaron

Las investigaciones continúan en Nuevo León, luego de que Karely Ruiz denunció un robo con violencia en su propia casa. Hombres armados habrían entrado durante la madrugada según detalló a las autoridades, y en N+ te decimos a qué monto asciende el botín.

La creadora de contenido detalló que al menos siete hombres armados irrumpieron en su vivienda e intentaron sacarla. En defensa de su familia, su esposo intervino y fue agredido por los delincuentes.

Más tarde, la Fiscalía de Nuevo León descartó que se tratara de un intento de secuestro de Karely Ruiz, pero sí de un robo con violencia en el domicilio de San Nicolás de los Garza.

Jhon Echeverry, el esposo de Karely Ruiz requirió atención médica en el lugar por los golpes que recibió con la culata del arma de fuego. Además de atender a la creadora de contenido por una crisis nerviosa.

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¿Cuánto dinero le robaron a Karely Ruiz durante el asalto a su casa?

La creadora de contenido denunció que los siete hombres que escalaron por la casa contigua y entraron por un ventanal, robaron dinero en efectivo, bolsos y joyas.

El monto en efectivo asciende a 20 mil pesos, además de 200 mil pesos en joyería. Electrodomésticos y otros objetos que también habrían sido parte del botín.

De hecho, horas después de que se dio a conocer el robo en la casa de Karely Ruiz, las bolsas que supuestamente fueron sustraídas de su casa fueron halladas a la vuelta de la calle Sierra de Segura, donde ocurrió el crimen.

¿Qué actualizaciones hay sobre el robo en casa de Karely Ruiz?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León descartó intento de secuestro, pese a que el comando armado amenazó con llevarse a la creadora de contenido. Sin embargo, las autoridades indagan el robo a casa habitación en la residencia ubicada en la colonia LAs Puentes.

La zona permaneció acordonada mientras peritos y expertos en criminalística recabaron indicios para dar con los sospechosos de cometer el crimen.

La indagatoria se extendió a cuadras a la redonda, sobre todo en la calle en la que fueron hallados los bolsos robados de la residencia de la creadora de contenido. Los detectives preguntaron casa por casa si los vecinos habían detectado algún movimiento inusual en la zona.

En sus redes sociales, la creadora de contenido ha publicado dos comunicados. El primero de ellos para condenar el hecho y asegurar que no quedará impune.

Mientras que en un segundo momento, alzó la voz contra los medios de comunicación que dieron detalles sobre su vida privada tras haber sido víctima de robo.

SARR