Entretenimiento

Bárbara Torres se Reencuentra con el Verdadero Maradonio: Así Luce Actor de La Familia P. Luche

Bárbara Torres se reunió con el verdadero Maradonio y las imágenes con él despejan todas las dudas sobre su identidad

Bárbara Torres Reencuentro Mateo Gibrán Verdadero Maradonio Familia P. LucheFoto: Vix

Destacado

El misterio de Maradonio resuelto: Bárbara Torres se emociona al ver a Mateo Gibrán, el actor que interpretó a su hijo en La Familia P. Luche. Mira el emotivo reencuentro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+