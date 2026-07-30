Bárbara Torres se Reencuentra con el Verdadero Maradonio: Así Luce Actor de La Familia P. Luche

Bárbara Torres, la actriz que dio vida a Excelsa en La Familia P. Luche, finalmente se reencontró con Mateo Gibrán, el actor que interpretó a su hijo Maradonio en la icónica serie de Televisa.

El momento se volvió viral en redes sociales luego de meses de especulación sobre la verdadera identidad del niño detrás del personaje.

Un reencuentro que despejó las dudas

Durante los últimos meses circularon varios jóvenes que aseguraban haber sido el verdadero Maradonio, lo que generó confusión entre los fans de la serie. Mateo Gibrán, el actor original, se había mantenido alejado de la televisión y de las redes sociales por años, lo que alimentó las dudas sobre su paradero.

El reencuentro fue posible gracias al creador de contenido Jorge Armando, quien organizó la sorpresa para Bárbara Torres. Para mantener el factor sorpresa, la actriz entró con los ojos cerrados a un establecimiento sin saber quién la esperaba adentro. Al abrirlos, reconoció de inmediato a Mateo y corrió a abrazarlo, sorprendida de ver que aún conserva rasgos de su infancia.

"Eres igualito", gritó la actriz

Junto a Mateo también estaban su padre y su hermana, quienes acompañaban al entonces niño actor durante las grabaciones de la serie, y a quienes Bárbara reconoció enseguida.

En medio de la conversación, la actriz aprovechó para preguntarle a Mateo sobre los jóvenes que se hicieron pasar por él en redes sociales:

"Habíamos estado viendo, primero fue el niño que dijo que era Maradonio y luego no, ahora salió otro niño que decía que era Maradonio... todos quieren ser tú. Estuvimos tratando de localizarte. Un encuentro histórico. ¿Qué sientes que todos quieran ser tú?", le dijo.

Con una sonrisa, Mateo respondió: "Bonito, porque todos quieren sentirse yo y... nada más yo".

¿A qué se dedica hoy el actor de Maradonio?

Mateo Gibrán tiene actualmente poco más de 19 años y se mantiene alejado de los reflectores. Aunque de niño estuvo frente a las cámaras, hoy se dedica a trabajar detrás de ellas: encontró en la fotografía una de sus principales pasiones.

Por el momento no tiene planes de regresar a la actuación, aunque tampoco descarta la posibilidad. El personaje de Maradonio sigue siendo recordado especialmente por la escena en la que recita un poema dedicado a las madres, un fragmento que con los años se volvió un clásico.

El actor rompió el silencio en Instagram

Después de años lejos de la exposición pública, Mateo abrió una cuenta de Instagram donde compartió una fotografía antigua junto a su padre, tomada en la época en que participaba en La Familia P. Luche. La imagen sirvió para confirmar, de una vez por todas, que él fue el verdadero niño detrás de Maradonio, el hijo de Excelsa.