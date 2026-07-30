Cantante Frankie J Se Equivocó con Himno Nacional en el All Stars Game 2026 ¿Pueden Multarlo?

Durante la ceremonia previa al Juego de Estrellas 2026 entre la Liga MX y la MLS el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano fue el cantante Frankie J. Sin embargo, el artista mexicoamericano se viralizó porque se equivocó y modificó una línea.

El error de Frankie J causó polémica y reavivó la discusión sobre los cantantes que son elegidos para un momento tan importante, como son los partidos de futbol o las peleas de box sobre todo en terreno estadounidense.

En vez de recurrir a una grabación, los organizadores prefieren llevar cantantes en vivo para algunas ceremonias de apertura, como fue el caso del All Stars Game 2026 llevado a cabo en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Fue allí, el pasado miércoles 29 de julio, cuando Frankie J cantó “mas si osare un extraño enemigo profanar con sus ansias tu suelo" en vez de "mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo". Y de inmediato las redes sociales hicieron lo suyo: el video con el error se volvió tendencia.

¿Pueden Multar a Frankie J por Equivocarse al Cantar Himno Nacional Mexicano en All Star Game 2026 de Liga MX?

Debido a ese error, como ha sucedido en casos anteriores, el intérprete se ha expuesto a ser sancionado. Y es que el uso del Himno Nacional, la Bandera y el Escudo Nacional está protegido y se prevén castigos para quienes hagan uso indebido de ellos.

En la actualidad, el sólo hecho de alterar o cantar mal el Himno Nacional Mexicano es motivo de multa o arresto, de acuerdo a la infracción cometida y de su gravedad. Como se indica a continuación:

Multa económica de hasta 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Arresto administrativo de hasta 36 horas.

Si se usa con fines comerciales o lucrativos, la multa puede llegar a más de 250 mil pesos.

Hay que señalar que Frankie J se suma a la lista de cantantes que se han equivocado al interpretar el Himno Nacional Mexicano, entre los que destacan: Jorge "Coque" Muñiz, Ana Bárbara, Pablo Montero, Ángela Aguilar y Alejandro Fernández.

Frankie J fue integrante de los Kumbia Kings, creada por A.B. Quintanilla (el hermano de Selena). Luego dejó a la agrupación para hacer carrera de solista, con temas como Obsession (No Es Amor), Don't Wanna Try, More Than Words y Suga Suga.

Francisco Javier Bautista Jr. nació hace 50 años en Tijuana, Baja California, pero creció en San Diego California y se dio a conocer como Frankie J.

El All Stars Game 2026 fue ganado por el equipo de la Major League Soccer, con marcador de 4-3 ante el combinado de la Liga MX.

Con información de N+