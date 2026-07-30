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Cantante Frankie J Se Equivocó con Himno Nacional en el All Stars Game 2026 ¿Pueden Multarlo?

El cantante mexicoamericano Frankie J alteró una estrofa del Himno Nacional Mexicano antes del Juego de Estrellas 2026 entre la Liga MX y la MLS, así que le espera una sanción

Frankie J se suma a la lista de cantantes que se han equivocado con el Himno Nacional Mexicano.Frankie J se suma a la lista de cantantes que se han equivocado con el Himno Nacional Mexicano. Foto: Getty Images

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Frankie J podría enfrentar multas tras alterar el Himno Nacional Mexicano en el All Star Game 2026. ¿Qué sanciones le esperan? Descúbrelo aquí.

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