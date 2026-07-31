¿Te has preguntado por qué desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna?, aunque se piensa que es un objeto inerte en el espacio, este satélite natural lleva un registro del paso del tiempo, y de hecho, la comunidad científica lo utiliza como ventana al pasado.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) estudia la Luna, sus Fases y continúa enviando Misiones Artemis para conocer más datos sobre este satélite natural.

En una órbita alrededor de la Tierra, la Luna es el objeto celeste más brillante en el cielo que ejerce una gran influencia sobre la vida en el planeta y marca un ritmo que ha guiado a la humanidad desde sus inicios.

A pesar de que se conoce el "lado oscuro" de la cara de la luna, lo cierto es que éste también recibe luz del Sol, especialmente durante la fase de Luna Nueva.

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¿Qué es la rotación sincrónica (o acoplamiento de marea)?

Ahora que tienes mayor contexto para entender los movimientos de la Tierra y la Luna en el espacio exterior, vale la pena aclarar que vemos la misma cara de la luna gracias a la rotación sincrónica.

Es decir que la Luna siempre rota sobre sí misma a la misma velocidad con la que gira alrededor de la Tierra. Aunque este bloqueo gravitacional no es exclusivo de la Luna y la Tierra, es muy común en el Sistema Solar. La mayoría de las lunas de planetas como Júpiter y Saturno presentan esta misma sincronización.

Si te interesa conocer más sobre el planeta que habitas, en una nota previa te adelantamos cuál es la forma real de la Tierra según la NASA.

¿Por qué la Luna tarda lo mismo en girar que en orbitar la Tierra?

La luna tarda el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en dar la vuelta a la Tierra, por el movimiento antes descrito.

Éste obedece a la gravedad de La Tierra, lo que traducido en datos indica que la Luna tarda 27,3 días en darle la vuelta a la Tierra.

En una nota previa ya te explicamos por qué las dos caras de la Luna no son completamente iguales, y qué impacto causó.

¿Qué hay en la cara oculta de la Luna?

Es la misma pregunta que se han hecho los científicos, y de hecho la misión de Artemis II, la más reciente de la NASA tuvo por objetivo explorar el lado oculto de la Luna.

Hasta ahora se sabe que la superficie está llena de cráteres y tiene una corteza más gruesa. Un fuerte impacto ocurrido hace cuatro mil años podría explicar por qué el satélite natural no es igual en cada hemisferio.

Mientras que en la cara iluminada del satélite se descubrió agua en forma de hielo, aún queda por explorar.

Así, tras décadas de observaciones, la NASA cuenta con mapas detallados de la topografía de la Luna, e incluso está trabajando un posible GPS lunar que ayude a alunizar y transitar la superficie lunar.

SARR