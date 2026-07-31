Astronomía

¿Por qué Desde la Tierra Siempre Vemos la Misma Cara de la Luna?

A diferencia de la Tierra, en la Luna no corre el viento, no hay agua, ni vientos que erosionen la superficie; aún queda mucho por explorar

Luna Llena sobre Grecia.¿Te has preguntado por qué desde la Tierra sólo vemos una cara de la Luna si es un cuerpo esférico?, Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+