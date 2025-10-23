Trump Rompe las Negociaciones Comerciales con Canadá, los Acusa de Hacer Fraude con un Anuncio

El presidente de Estados Unidos acusó esta noche a Canadá de hacer un anuncio fraudulento en el que Ronald Reagan habla supuestamente mal de los aranceles, así lo dio a conocer en su cuenta de Truth Social, y ante esto, anunció que rompe las negociaciones comerciales con Canadá.

En su mensaje indica:

La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá utilizó fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que Ronald Reagan hablaba negativamente sobre Aranceles. El anuncio era por 75 millones de dólares. Lo hicieron solo para interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales.

Trump indicó que el tema de los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos.

Por su atroz comportamiento, POR ESTE CONDUCTO SE DAN POR TERMINADAS TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT

¿Qué fue lo que pasó?

La semana pasada, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dio a conocer en un almuerzo de negocios en Toronto que, lanzarían una campaña publicitaria en todos los distritos republicanos de "todo el país" (EUA), en el que utilizarían el discurso del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan pronunciado en abril de 1987, en el que advertía de los peligros de imponer aranceles, ya que aseguraba que estas "barreras comerciales perjudican a todos los estadounidenses, tanto trabajadores como consumidores".

Los aranceles elevados inevitablemente conducen a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. Entonces ocurre lo peor. Los mercados se contraen y colapsan, las empresas e industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos

La campaña fue publicada el pasado 16 de octubre en la cuenta del primer ministro de Ontario, Doug Ford.

Ante esto, la Fundación Ronald Reagan, indicó que el gobierno de Ontario no los buscó para utilizar y editar algún fragmento del discurso, y que por esta razón ya consideran sus opciones legales.

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan se enteró de que el Gobierno de Ontario, Canadá, creó una campaña publicitaria usando audio y video selectivo del presidente Ronald Reagan cuando este pronunciaba su "Discurso Radial a la Nación sobre el Libre Comercio Justo", fechado el 25 de abril de 1987. El anuncio falsea el Discurso Radial Presidencial, y el Gobierno de Ontario no solicitó y ni recibió permiso para usar y editar los comentarios.

