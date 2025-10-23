SEP Regalará a Estudiantes Pases Dobles para el GP de México 2025 de la F1; ¿Cómo Participar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó un concurso para ganar uno de los 12 pases dobles para asistir al Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en la capital del país.

¿Cómo se puede participar en concurso de la SEP para acudir a F1 GP de México 2025?

Participa y gana uno de los 12 pases dobles para disfrutar del #GranPremioDeMéxico el próximo domingo 26 de octubre.



No te pierdas mañana viernes 24 de octubre, a las 15 hrs, la transmisión en

Las bases especifican que está dirigido para estudiantes de bachillerato de la CDMX y Zona Metropolitana para el domingo 26 de octubre de 2025.

¿Cuándo y a qué hora será el concurso para asistir a la F1 GP de México 2025?

El concurso de la SEP para acudir al GP de México 2025 será el viernes 24 de octubre, a las 15:00 horas, durante la transmisión en vivo en la cuenta de TikTok (sep_mx).

¿Qué debes de saber en el concurso de la SEP sobre F1 GP de México 2025?

El concurso de la SEP sobre F1 GP de México 2025 consistirá en una serie de preguntas que hará el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Deberás responder a la brevedad vía mensaje directo a la cuenta de TikTok sep_mx

Las respuestas no las deberás poner en los comentarios del en vivo, sino mensaje directo a la cuenta de TikTok de la SEP .

. Cada respuesta debe tener tu nombre completo y datos de contacto tuyos y de madre, padre o tutor.

¿Cómo sabrás que ganaste un pase doble para la F1 GP de México 2025?

Deberás estar atento en todo momento y si eres uno de los 12 primeros en responder correctamente, recibirás un mensaje de confirmación donde se te darán los pasos que debes seguir para recoger tu pase doble.

