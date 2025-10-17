Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿En Qué Alcaldías Habrá Ofrendas Monumentales y Horarios de Visita?

El Día de Muertos 2025 viene acompañado con muchos eventos para celebrar nuestras tradiciones, pero en esta ocasión se instalarán Ofrendas Monumentales en varias alcaldías de la CDMX; estos son los detalles.

Las autoridades capitalinas indicaron que este año se descentraliza la cultura en la ciudad, por ello los habitantes podrán disfrutar de los hermosos altares en diversos puntos, no solo en el Zócalo, como se acostumbra.

Noticia relacionada: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores

Este año en la Plaza de la Constitución, la Ofrenda Monumental llevará por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición” y rendirá homenaje a la Diosa Madre Tonantzin.

Además, incluirá símbolos prehispánicos, ofreciendo una experiencia multisensorial para quienes la visiten. Pero en el Centro Histórico, exactamente en la avenida 20 de Noviembre, se instalará un tapete del camino a Mictlán.

Sin embargo, estos elementos de las ofrendas monumentales también se trasladarán a otras demarcaciones. Por ello, si no te quieres perder ninguno de ellos, toma nota, para que te lances a disfrutar de las tradiciones.

Video: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores

¿Dónde estarán las Ofrendas Monumentales en alcaldías de CDMX?

Según las autoridades, con todas las actividades por el Día de Muertos 2025, se prevé que más de 5 millones de personas visiten y sean parte de todos los eventos culturales.

Como te contamos, uno de lo mayores atractivos son las enormes ofrendas, donde la flor de cempasúchil, pan de muerto, veladoras y papel picado, llenan de color cada espacio.

Este Día de Muertos 2025, las Ofrendas Monumentales estarán disponibles desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre, se ubicarán en las siguientes sedes:

Xochimilco : Deportivo Xochimilco - C. Maíz 55, Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 16090 Ciudad de México, CDMX

: Deportivo Xochimilco - C. Maíz 55, Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 16090 Ciudad de México, CDMX Iztapalapa : Utopía Ollini - Calz. Ignacio Zaragoza 1715, Ejército Constitucionalista I II y III, Iztapalapa, 09220

: Utopía Ollini - Calz. Ignacio Zaragoza 1715, Ejército Constitucionalista I II y III, Iztapalapa, 09220 Azcapotzalco : Parque Tezozómoc - Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410

: Parque Tezozómoc - Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410 Gustavo A. Madero : Parque del Mestizaje - Prolongación Misterios s/n, Santa Isabel Tola, GAM, 07010

: Parque del Mestizaje - Prolongación Misterios s/n, Santa Isabel Tola, GAM, 07010 Cuauhtémoc : Plaza de las Tres Culturas - Eje Central Lázaro Cárdenas S/N, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900

: Plaza de las Tres Culturas - Eje Central Lázaro Cárdenas S/N, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Tláhuac: Mixquic

Recuerda que durante tu visita a las Ofrendas Monumentales en CDMX, tienes que respetar las indicaciones de los organizadores. Ojo, porque cada una tendrá horario de recorrido distinto, porque depende de la sede donde estarán instaladas.

Historias recomendadas:

EPP