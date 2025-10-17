Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿En Qué Alcaldías Habrá Ofrendas Monumentales y Horarios de Visita?
N+
Las celebraciones por el Día de Muertos 2025 en CDMX sorprenderán a todos, como las ofrendas monumentales que se instalarán en varias alcaldías; estas son las ubicaciones
COMPARTE:
El Día de Muertos 2025 viene acompañado con muchos eventos para celebrar nuestras tradiciones, pero en esta ocasión se instalarán Ofrendas Monumentales en varias alcaldías de la CDMX; estos son los detalles.
Las autoridades capitalinas indicaron que este año se descentraliza la cultura en la ciudad, por ello los habitantes podrán disfrutar de los hermosos altares en diversos puntos, no solo en el Zócalo, como se acostumbra.
Noticia relacionada: Cempasúchil, Símbolo del Día de Muertos e Impulso Económico para Productores
Este año en la Plaza de la Constitución, la Ofrenda Monumental llevará por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición” y rendirá homenaje a la Diosa Madre Tonantzin.
Además, incluirá símbolos prehispánicos, ofreciendo una experiencia multisensorial para quienes la visiten. Pero en el Centro Histórico, exactamente en la avenida 20 de Noviembre, se instalará un tapete del camino a Mictlán.
Sin embargo, estos elementos de las ofrendas monumentales también se trasladarán a otras demarcaciones. Por ello, si no te quieres perder ninguno de ellos, toma nota, para que te lances a disfrutar de las tradiciones.
¿Dónde estarán las Ofrendas Monumentales en alcaldías de CDMX?
Según las autoridades, con todas las actividades por el Día de Muertos 2025, se prevé que más de 5 millones de personas visiten y sean parte de todos los eventos culturales.
Como te contamos, uno de lo mayores atractivos son las enormes ofrendas, donde la flor de cempasúchil, pan de muerto, veladoras y papel picado, llenan de color cada espacio.
Este Día de Muertos 2025, las Ofrendas Monumentales estarán disponibles desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre, se ubicarán en las siguientes sedes:
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco - C. Maíz 55, Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 16090 Ciudad de México, CDMX
- Iztapalapa: Utopía Ollini - Calz. Ignacio Zaragoza 1715, Ejército Constitucionalista I II y III, Iztapalapa, 09220
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc - Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410
- Gustavo A. Madero: Parque del Mestizaje - Prolongación Misterios s/n, Santa Isabel Tola, GAM, 07010
- Cuauhtémoc: Plaza de las Tres Culturas - Eje Central Lázaro Cárdenas S/N, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900
- Tláhuac: Mixquic
Recuerda que durante tu visita a las Ofrendas Monumentales en CDMX, tienes que respetar las indicaciones de los organizadores. Ojo, porque cada una tendrá horario de recorrido distinto, porque depende de la sede donde estarán instaladas.
Historias recomendadas:
- Caso Fabiola Ortiz: Matan a Maestra de Psicología Afuera de su Escuela en Oaxaca
- A Un Mes de la Explosión en Iztapalapa: Rostros de las 31 Víctimas del Puente de la Concordia
EPP