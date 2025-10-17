Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX: ¿Qué Artistas Participarán Este 2025?

Este año, El Gran Desfile de Día de Muertos reunirá arte y música, hoy, 17 de octubre de 2025, las autoridades capitalinas en conferencia de prensa anunciaron que habrá artistas invitados en los carros alegóricos.

En las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México habrá expresiones artísticas, homenajes musicales y una agenda cultural que se extenderá por toda la capital, con el finde descentralizar y expandir las tradiciones, así lo dieron a conocer las autoridades capitalinas.

Las calles del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico se llenarán de color con carros alegóricos, catrinas monumentales, comparsas y cientos de artistas caracterizados que desfilarán ante miles de personas.

La Secretaría de Cultura de la CDMX destacó cuál es la ruta y horario del Gran Desfile de Día de Muertos, que llegará hasta el Zócalo capitalino.

Tendremos el Gran Desfile de Día de Muertos, el 1 de noviembre a las 14:00 horas de la tarde. Partirá de la Puerta de los Leones, recorrerá todo Paseo de la Reforma, hasta llegar también al Zócalo.

¿Quiénes estarán?

Este año, el desfile rendirá un emotivo homenaje a Rodrigo González Rockdrigo, ícono del rock urbano, a 40 años de su fallecimiento.

Entre los artistas invitados destacan:

El Haragán, quien interpretará canciones de Rockdrigo.

Amanda González, hija del músico homenajeado, quien podría participar interpretando algunas piezas junto al público.

Pato y El Cocodrilo, integrantes de La Maldita Vecindad, también formarán parte del recorrido con presentaciones especiales.

