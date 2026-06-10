Otorgan Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al Británico Julian Barnes

El jurado destacó sus dotes en la narración y el ensayo, y de tener una visión lúdica, cálida y compasiva del género humano

Escritor Julian BarnesEl escritor británico Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias 2026. Foto: Fundación Princesa de Asturias

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Julian Barnes, el británico que transforma la literatura con humor e ironía, gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. Descubre su visión única del género humano.

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