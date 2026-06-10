Otorgan Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 al Británico Julian Barnes

El escritor británico Julian Barnes fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 por su mirada al género humano y su mirada europeísta en distintos ámbitos de la cultura.

El jurado, presidido por Santiago Muñoz Machado, enfatizó las cualidades de Barnes, quien ha hecho uso del humor y de la ironía como herramienta de su obra literaria.

"El jurado ha destacado su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras".

En ese sentido, el autor ofrece "una visión lúdica, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".

Según el jurado del galardón, Julian Barnes reelabora con una mirada europeísta la historia de la literatura, la música e incluso la gastronomía.

Es por ello que alcanza "un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos, especialmente brillantes, que ha marcado la historia de la literatura contemporánea".

Barnes, un luchador

A Barnes se le reconoce por haber explorado la memoria, la identidad, el amor y la muerte, y que ha culminado su carrera con un adiós literario en el que ha dicho será su último libro, Despedidas, publicado en enero de 2026.

Barnes ha vivido sus últimos años con un cáncer de sangre, una enfermedad tratable que ha requerido quimioterapia para mantenerse estable y que, pese a ello, le ha ido debilitando gradualmente.

Nació en Leicester, en el centro de Inglaterra, el 19 de enero de 1946, y creció entre esta ciudad y Londres, donde sus padres eran profesores de francés.

Entre 1957 y 1964 estudió en la City of London School, un colegio para chicos con reputación académica, donde cultivó su amor por la lectura y la precisión del lenguaje.

Más tarde, en 1968, se graduó en Lenguas Modernas en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde se especializó en francés y alemán.

Y entre sus datos curiosos están el que apenas en agosto del año pasado se casó con la editora Rachel Cugnoni, luego de la muerte de su primera esposa por cáncer cerebral y su afición por el Leicester City.

Con información de N+ y EFE

ICM