Conceden a Lionel Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El jugador del Inter Miami fue reconocido por su destacada trayectoria deportiva y su labor social en favor de los niños y niñas más desfavorecidos

Lionel Messi, jugador argentino de futbolLionel Messi fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Foto: Reuters

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Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su brillante carrera y su labor social. Descubre cómo su compromiso va más allá del futbol.

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