Conceden a Lionel Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami de la MLS, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, por su trayectoria futbolística y su labor social.

"El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", informó la presidenta del jurado, Teresa Perales Fernández.

Además, el jurado decidió otorgar el laurel al capitán de Argentina por su comportamiento dentro del terreno de juego y su compromiso con el juego colectivo.

"El jugador que más títulos ha conquistado en la historia del futbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, su humildad y el compromiso con el juego colectivo".

Ganador consumado

Messi, que actualmente milita en el Inter Miami, ganó con el Barcelona, con el que jugó 16 temporadas, cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de Liga y siete Copas del Rey.

Mientras que con el PSG, de Francia, obtuvo dos títulos de liga a lo largo de dos temporadas en las que se vistió de azul en la Ligue 1.

El futbolista, que ya está concentrado con la Selección Argentina para disputar su sexta Copa del Mundo, tras conquistar en 2022, ha sido el primer jugador en sumar todos los títulos posibles, tanto individual como colectivos (club y selección).

Individualmente, la lista de trofeos incluye, entre muchos otros, ocho balones de oro, seis botas de oro, dos premios Laureus y tres The Best.

Premio Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes es el sexto de los ocho galardones que se entregan en esta cuadragésima sexta edición.

Aún falta por conocer a los ganadores en la categoría de las Letras, que se conocerá el próximo 10 de junio, y el de la Concordia, que se fallará una semana después.

La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo en octubre, en una ceremonia encabezada por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Con información de N+ y EFE

ICM