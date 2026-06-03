Cinco Presos Que Recibían Tratamiento contra el Ébola Se Escapan de Centros Sanitarios

Los hechos ocurrieron entre el fin de semana y el lunes en Bunia, en el este de la República del Congo, informaron fuentes médicas y penitenciarias

Médicos se protegen con trajes especiales en un centro de tratamiento contra el ébolaMédicos se protegen con trajes especiales en un centro de tratamiento contra el ébola, en Bunia, Congo. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Preocupación en Bunia: cinco presos sospechosos de ébola se fugan sin vigilancia policial. La provincia de Ituri, epicentro del brote, refuerza medidas preventivas. ¿Qué sigue?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+