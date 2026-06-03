Cinco Presos Que Recibían Tratamiento contra el Ébola Se Escapan de Centros Sanitarios

De acuerdo con autoridades de salud y penitenciarias congoleñas, cinco presos identificados como casos sospechosos de ébola escaparon cuando recibían atención médica en Bunia, en el este del país.

En medio del brote de la enfermedad, los internos estaban bajo cuidado sanitario tras ser detectados como posibles portadores del virus en la prisión central de la mencionada ciudad.

Los dos primeros huyeron durante la noche del sábado al domingo del Hospital General de Referencia de Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del actual brote de ébola en el este congoleño.

Mientras que los otros tres se fugaron el lunes del centro de tratamiento situado en Rwampara, a unos 10 kilómetros de la ciudad.

Sin custodia policial

Datos de la Radio Okapi, emisora promovida por la ONU, los paciente no tenían vigilancia policial, esto para evitar algún contagio por parte de los agentes del orden.

El escape ha generado preocupación entre los habitantes de Bunia por el riesgo de transmisión comunitaria del virus, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los cinco fugitivos.

Además, han reforzado las medidas de prevención en la prisión central de la ciudad con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones humanitarias.

Ituri, epicentro del ébola

La provincia de Ituri concentra la mayoría de casos del brote de ébola declarado oficialmente el pasado 15 de mayo en el este de la RDC.

Según los últimos datos oficiales del gobierno congoleño, el país acumula 344 casos confirmados, incluidos 60 fallecidos, de los que 322 contagios (entre ellos 46 muertes) se han registrado en Ituri.

La epidemia se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han confirmado quince contagios, entre ellos un hombre fallecido que se considera un caso importado de la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la epidemia una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Con información de EFE

ICM