EUA Anuncia que Volverá a Financiar a la Alianza de Vacunas en Pleno Brote de Ébola

EUA anunció su regreso a GAVI, alianza que vacuna a la mitad de los niños del mundo, tras retirar mil 580 mdd en fondos el año pasado.

EUA Anuncia que Volverá a Financiar a la Alianza de Vacunas en Pleno Brote de ÉbolaEl anuncio llega en medio de un brote de ébola. Foto: Reuters

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En medio de un brote de ébola, EUA anuncia su vuelta a GAVI. ¿Cómo impactará esto en la lucha contra enfermedades globales?

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