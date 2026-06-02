EUA Anuncia que Volverá a Financiar a la Alianza de Vacunas en Pleno Brote de Ébola

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el martes que Washington tiene intención de reanudar su relación con GAVI, la Alianza para las Vacunas, organización que coordina el acceso a inmunizaciones en países en desarrollo.

El anuncio llega en medio de un brote de ébola activo en varios países africanos.

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¿Qué es GAVI y por qué su financiamiento importa?

La organización reúne a gobiernos y donantes privados para facilitar el acceso de naciones en desarrollo a vacunas a precios asequibles. Según sus propias cifras, está a cargo de inmunizar a más de la mitad de los niños del mundo contra enfermedades como:

Ébola y Covid-19.

Malaria, rabia y polio.

Cólera, tuberculosis y fiebre tifoidea.

Fiebre amarilla.

El recorte que dejó a GAVI sin su principal donante

El contexto del anuncio de Rubio no puede entenderse sin revisar lo que ocurrió el año pasado.

Estados Unidos retiró un financiamiento valorado en mil 580 millones de dólares luego de que Robert Kennedy Jr., secretario de Salud del gobierno, afirmara sin presentar pruebas que existían problemas de seguridad en torno a las vacunas que GAVI distribuye.

La decisión colocó a la alianza en una posición financiera vulnerable justo cuando los sistemas de salud de varios países africanos enfrentan un nuevo brote de ébola.

Lo que dijo Rubio y cómo lo recibió GAVI

La declaración del secretario de Estado no incluyó montos, calendarios ni condiciones concretas para la reincorporación de Washington. Rubio se limitó a señalar que Estados Unidos volvería a "implicarse" con la organización, sin precisar si eso implica restaurar el financiamiento en los niveles anteriores.

La directora de GAVI, Sania Nishtar, respondió al anuncio con cautela pero con una valoración positiva.

"Nos alientan mucho las declaraciones del secretario Rubio de que Estados Unidos tiene la intención de volver a implicarse en la cuestión de la financiación de GAVI", dijo Nishtar en un comunicado enviado a la agencia AFP.