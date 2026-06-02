¿Dónde Se Atenderán los Posibles Casos de Ébola en México? SSA Revela Ubicación

El gobierno de México ha pedido evitar todos los viajes no esenciales a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur

Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de RehabilitaciónPosibles casos de ébola se atenderán en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación. Foto: Cuartoscuro

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¿Ébola en México? La SSA asegura que posibles casos serán tratados en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Conoce el protocolo y medidas preventivas.

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