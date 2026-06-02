¿Dónde Se Atenderán los Posibles Casos de Ébola en México? SSA Revela Ubicación

La Secretaría de Salud (SSA) anunció que los posibles casos de ébola que se detectaran en México serán atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Según el protocolo publicado por la dependencia, los posibles contagios serían tratados en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), ubicado en el hospital al sur de la Ciudad de México.

El gobierno de México ha pedido evitar todos los viajes no esenciales a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

El actual brote de ébola en países de África central suma más de 200 muertes sospechosas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

SSA emite protocolo ante posibles casos de ébola en México

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud publicó un aviso epidemiológico sobre cómo se atendería un posible caso de ébola en México. Según explicó la secretaría, cualquier posible contagio será derivado al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), que se fundó en 2011 al interior del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Según señala el protocolo emitido por la SSA, en el CENIAQ serán tratados los casos sospechosos, que podrían presentar los siguientes síntomas y signos: astenia, adinamia, vómito, diarrea, hiporexia, cefalea, dolor abdominal, disfagia, debilidad intensa, mialgias, exantema, deterioro de función renal o hepática, tos, disentería, gingivorragia, púrpura, petequias, hematuria.

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Por supuesto, un indicio crucial para el diagnóstico será que en los 21 días previos al inicio de los signos y síntomas, el paciente haya estado en áreas de transmisión del virus del ébola.

Actualmente, el gobierno de México mantiene un aviso epidemiológico que incluye a tres países: República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. Las aerolíneas del país no pueden trasladar a personas que hayan estado en los últimos 21 días en aquellas tres naciones centroafricanas.

Protocolo para ébola incluye uso de equipo especial y rastreo de contactos

El protocolo para la atención de posibles casos de ébola en México también menciona que los trabajadores sanitarios usen equipo de protección personal durante la atención de casos sospechosos. En este caso, el equipo deberá incluir: guantes, bata, mascarilla de alta eficiencia (N95, KN95 o superior), protector ocular y traje de protección corporal impermeable.

Además, el protocolo señala que las entidades federativas serían responsables de la identificación y seguimientos de contactos, ante un caso sospechoso.

El gobierno de México ha señalado que la probabilidad de que el ébola llegue a nuestro país es baja. Este virus se contagia por contacto con los fluidos del paciente. A diferencia de virus muy contagiosos, como los coronavirus, no se contagia por medio de los aerosoles que exhalan las personas.

No obstante, se le considera de alta peligrosidad debido a que tiene una alta letalidad. En este momento se desarrolla una epidemia de la cepa Bundibugyo en África central. El brote inició en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Hasta el momento, no hay vacuna para esta variante del virus, aunque se anticipa que pueda aprobarse una antes de que termine el 2026.