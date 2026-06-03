Piratería Mundialista Inunda Calles del Centro Histórico de la Ciudad de México
Los habitantes de la capital pueden encontrar mercancía alusiva a la justa deportiva con productos que van de los 10 a los 300 pesos
En calles del Centro Histórico de la CDMX se venden artículos de piratería alusivos al Mundial. Foto: N+
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A días del mundial, el Centro Histórico de CDMX se llena de artículos pirata desde 10 pesos. ¿Qué tan lejos llega esta fiebre futbolera?
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PorRedacción N+
A pocos días del evento de futbol más importante del mundo, la venta de artículos pirata alusivos está desbordada en calles y comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Desde los 10 hasta los 300 pesos, se pueden encontrar calcetas, toallas, vasos, cobijas, alcancías, balones, muñecos de plástico, llaveros de peluche, faldas, gorras, ropa para animales de compañía, artículos decorativos y decenas de playeras de todo tipo.
En la calle Emiliano Zapata, ubicada a tan solo 550 metros del Zócalo de la Ciudad de México, los vendedores ambulantes conocidos como toreros ofrecen playeras clonadas desde 100 pesos.
“Esa viene bordada. Chica, mediana, grande y XL o tengo la réflex, la luminosa, en 200 (pesos)".
Playeras clonadas son de lo más común en la oferta. Se encuentran desde los 45 hasta los 300 pesos. Las gorras conmemorativas apócrifas, se venden desde 50 pesos.
Incluso, este último artículo, se comercia fuera de la capital mexicana, según dicen los ambulantes.
“Los revendedores ya vienen y se las llevan todas. Las venden a 230, dicen que las venden por Veracruz, por allá en provincia".
Llaveros agotados
También hay muñecas, muñecos de plástico y llaveros de peluche, aunque ya solo quedan el alce (Maple) y el águila (Clutch), porque los de Zayu (México), se acabaron.
La mercancía se vende a la vista de todos, a pesar de los operativos de decomiso impulsados por autoridades en semanas recientes.