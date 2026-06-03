Piratería Mundialista Inunda Calles del Centro Histórico de la Ciudad de México

A pocos días del evento de futbol más importante del mundo, la venta de artículos pirata alusivos está desbordada en calles y comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Desde los 10 hasta los 300 pesos, se pueden encontrar calcetas, toallas, vasos, cobijas, alcancías, balones, muñecos de plástico, llaveros de peluche, faldas, gorras, ropa para animales de compañía, artículos decorativos y decenas de playeras de todo tipo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mercancía Pirata del Mundial 2026 en Venta Pese a Operativos de Seguridad en CDMX

En la calle Emiliano Zapata, ubicada a tan solo 550 metros del Zócalo de la Ciudad de México, los vendedores ambulantes conocidos como toreros ofrecen playeras clonadas desde 100 pesos.

“Esa viene bordada. Chica, mediana, grande y XL o tengo la réflex, la luminosa, en 200 (pesos)".

Playeras clonadas son de lo más común en la oferta. Se encuentran desde los 45 hasta los 300 pesos. Las gorras conmemorativas apócrifas, se venden desde 50 pesos.

Incluso, este último artículo, se comercia fuera de la capital mexicana, según dicen los ambulantes.

“Los revendedores ya vienen y se las llevan todas. Las venden a 230, dicen que las venden por Veracruz, por allá en provincia".

Llaveros agotados

También hay muñecas, muñecos de plástico y llaveros de peluche, aunque ya solo quedan el alce (Maple) y el águila (Clutch), porque los de Zayu (México), se acabaron.

La mercancía se vende a la vista de todos, a pesar de los operativos de decomiso impulsados por autoridades en semanas recientes.

Con información de Elizabeth Mávil

ICM