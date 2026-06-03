Piratería Mundialista Inunda Calles del Centro Histórico de la Ciudad de México

Los habitantes de la capital pueden encontrar mercancía alusiva a la justa deportiva con productos que van de los 10 a los 300 pesos

Playeras de local y visitante de la Selección Mexicana de futbolEn calles del Centro Histórico de la CDMX se venden artículos de piratería alusivos al Mundial. Foto: N+

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A días del mundial, el Centro Histórico de CDMX se llena de artículos pirata desde 10 pesos. ¿Qué tan lejos llega esta fiebre futbolera?

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