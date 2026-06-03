Combaten la Narcocultura en Culiacán con Música, Murales y Deporte

Iniciativas culturales y deportivas buscan combatir la narcocultura en Culiacán mediante proyectos para niños y jóvenes, mientras algunos sectores igual se han alejado de estereotipos estigmatizantes

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La Transformación de Sinaloa: ¿Qué Ha Pasado en la Entidad con la Narcocultura?

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Culiacán transforma su identidad: música, murales y deporte desafían la narcocultura, ofreciendo a jóvenes nuevas formas de expresión y esperanza.

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