¿En Qué Estados de la República Mexicana Lloverá con Fuerza Este Miércoles 3 de Junio de 2026?

Para este miércoles 3 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; lluvias muy fuertes en Tabasco; lluvias fuertes en Campeche y Yucatán, así como chubascos en Quintana Roo.
Dichas lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco; muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán, Guerrero, Morelos y Estado de México, así como lluvias fuertes en el centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.
Finalmente, continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas gran parte de la República Mexicana.
Prevalecerá la onda de calor en 12 entidades del territorio nacional, principalmente, en el Pacífico mexicano; mientras que finalizará en Morelos.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y noreste), Coahuila (oeste y noroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (noroeste y sur), Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur), Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (este), Durango (noreste, este y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (sur), Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche (suroeste) y Yucatán (norte).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo y Quintana Roo (norte).
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Sonora (este) y Sinaloa (norte y centro).
De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y noreste), Durango (noroeste), Nayarit (norte) y Oaxaca (sur).
De 35 a 40 °C: Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo (norte).
Clima en el Valle de México
Habrá cielo parcialmente nublado, ambiente de fresco a templado durante la mañana.
Hacia la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes en la Ciudad de México; así como lluvias muy fuertes en el suroeste del Estado de México, condiciones acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C.
Con información de Conagua
ICM