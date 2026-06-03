¿En Qué Estados de la República Mexicana Lloverá con Fuerza Este Miércoles 3 de Junio de 2026?

La onda de calor seguirá en 12 entidades del territorio nacional, principalmente, en estados del Pacífico y el norte del país

Elementos de Protección Civil de Campeche revisan inundacionesIntegrantes de cuerpo de emergencia de Campeche realizan operaciones ante las inundaciones en la entidad. Foto: Facebook Protección Civil Campeche

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Lluvias intensas y calor extremo en México este miércoles. Conoce los estados más afectados y cómo protegerte de las inclemencias del tiempo.

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