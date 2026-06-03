Entró en Vigor la Prohibición de Redes Sociales en Menores de Edad en Jalisco; En esto Consiste

Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales en Jalisco y sus municipios

Entra en vigor prohibición de redes sociales a menores de edadFoto: N+

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Jalisco prohíbe redes sociales a menores de 14 años para protegerlos de contenidos peligrosos. Descubre cómo se implementará esta nueva ley.

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