Entró en Vigor la Prohibición de Redes Sociales en Menores de Edad en Jalisco; En esto Consiste

Quedó publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales en Jalisco y sus Municipios.

Aquí se establecen lineamientos para evitar que los menores de 14 años tengan acceso a redes sociales, no sólo en la escuela, también en espacios públicos.

El propósito de esta restricción es atajar los riesgos que las redes sociales pueden significar para menores, de contenidos invasivos, perniciosos y antieducativos.

La ley apenas se aprobó el pasado 14 de mayo y este martes se publicó; este miércoles entra en vigor.

Contempla la creación de un Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde participarán distintas dependencias, entre ellas Educación, Salud, Innovación, Ciencia y Tecnología, y la Asociación de Escuelas Particulares en Jalisco.

En espacios educativos, tanto públicos como privados, la Secretaría de Educación establecerá protocolos pedagógicos de navegación guiada en internet y las tecnologías digitales, diseñados por equipos docentes, en colaboración con especialistas en derechos digitales y tecnologías educativas.

Foto: N+

También se habrá de sensibilizar a padres de familia sobre crianza, acompañamiento digital, protocolos y programas de alfabetización digital.

En espacios públicos serán los ayuntamientos quienes deberán emitir y actualizar sus reglamentos, supervisar medidas de seguridad digital tales como filtrado de contenidos.

También se deberán coordinar con la Policía Cibernética del Estado para promover acciones preventivas.

En los centros educativos será conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco

¿Cuáles serán las sanciones por incumplimiento?

La responsabilidad por incumplimiento en establecimientos mercantiles se aplicará conforme a los reglamentos municipales.

Las sanciones incluyen amonestación; multa que irá de 10 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Suspensión temporal de actividades o revocación de permiso o licencia municipal.

A partir de este miércoles, el Ejecutivo tiene 30 días para convocar a la instalación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los municipios deberán adecuar, dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor, su reglamentación a fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.