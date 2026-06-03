México Busca Frenar Aranceles de Estados Unidos por Trabajo Forzoso

La Secretaría de Economía buscará evitar aranceles de Estados Unidos, cuya Representación Comercial (USTR) propuso imponer tarifas del 10% a países como México por la importación de productos fabricados con trabajo forzoso.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard dijo que no se trata de una medida definitiva, sino de una propuesta sujeta a consultas, comentarios y negociaciones que se extenderán durante los próximos 45 días.

En ese periodo, el gobierno mexicano sostiene que podrá modificarse el alcance de la iniciativa.

De ahí que confía en que las mesas de diálogo con Washington, en el contexto de la revisión del T-MEC, permitan desmontar los supuestos de la investigación.

"El gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas", se indicó.

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México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR



🔗 https://t.co/nQkqNWbEGf pic.twitter.com/fUUMZwOKTt — Economía México (@SE_mx) June 3, 2026

El T-MEC entró en vigor en 2020 y prevé una primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones ya han comenzado tras primeros acercamientos formales, en donde las tres partes evalúan su funcionamiento y, sobre todo, su integración en una relación trilateral aún más compleja por la postura arancelaria de Estados Unidos.

¿Cuál es la amenaza de Estados Unidos?

Estados Unidos propuso aranceles adicionales del 10% a bienes de México y otras 13 economías, y del 12.5% a 46 países más, por importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

La USTR hizo pública sus intenciones este 2 de junio, como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realicen importaciones de bienes producidos bajo "trabajo forzoso".

La medida propuesta deriva de una investigación que señala la presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de 60 países para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de dicha investigación, la USTR propone un incremento del 10% a las importaciones provenientes de México, así como de las de la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.

For nearly a century, the United States has prohibited the importation of goods made with forced labor. It is time for our trading partners to follow suit.



Today, Ambassador Greer determined that the acts, policies, and practices of 60 economies related to the failure to… pic.twitter.com/JWyRCDyXHL — United States Trade Representative (@USTradeRep) June 3, 2026

El caso está relacionado con una estrategia para substituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio).

El gobierno de México respaldó extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, al considerar que el acuerdo ha dado estabilidad económica, certeza jurídica y ha sido un motor para atraer inversión extranjera directa.

La postura aparece en una carta fechada el 1 de junio y firmada por Marcelo Ebrard, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado.

Con información de EFE

ASJ