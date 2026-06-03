México Busca Frenar Aranceles de Estados Unidos por Trabajo Forzoso

La Secretaría de Economía indicó que, en el marco de la revisión del T-MEC, buscará evitar la imposición de aranceles de Estados Unidos por bienes producidos con trabajo forzoso

TrabajoFoto: Cuartoscuro.

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En el marco del T-MEC, México intenta evitar aranceles de EUA por productos con trabajo forzoso. ¿Podrá el diálogo con Washington cambiar el rumbo de esta medida?

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