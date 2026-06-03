Por Expulsarlo, Escuela en Cd. Juárez Deberá Pagar 21 MDP a Alumno Acusado de Acoso Sexual

Un juez civil en Ciudad Juárez, Chihuahua, sentenció a un colegio particular a pagar una indemnización de 21 millones de pesos a un estudiante que fue expulsado por presunto acoso y agresiones sexuales a más de veinte alumnas.

La sentencia fue emitida porque, según el juez octavo de lo civil José Chaparro Sánchez, le fue truncado el proyecto de vida al estudiante mayor de edad identificado como Sergio 'N' al ser expulsado de la escuela.

Verónica Súchil Peña, directora del Instituto Tesla de Ciudad Juárez, dijo que recibieron una sentencia para pagar la millonaria cifra.

“Manifestamos una profunda preocupación por las implicaciones que estos resultados, que esta resolución, pueda representar no solo para el Instituto Tesla, sino para cualquier centro educativo que, actuando en el cumplimiento de las obligaciones legales, que intervienen en proteger a los estudiantes de denuncias de situación de violencia, acoso o abuso, los pone en riesgo”.

El caso de abuso y acoso en el instituto por el estudiante Sergio 'N', fueron denunciados desde mayo del 2022 por más de veinte alumnas, que refirieron ser víctimas de tocamientos e interacciones íntimas no consentidas, solicitudes y envíos de material íntimo de menores de edad, agresiones físicas que fueron denunciadas ante la Fiscalía de la Mujer y del DIF estatal, pero no fueron atendidas debidamente.

Ámbar Nafarrate Salomón, subdirectora del Instituto Tesla, señaló: “Nosotros presentamos esos testimonios, una menor de edad también a puerta cerrada con psicólogo en el juzgado; son horas de videos que tenemos ahí de nosotros, profesores, las cinco chicas que relataron los hechos, los documentos que entregados a las instancias educativas”.

No entienden sentencia

Ana Luisa Zavala, madre de familia, comentó: “¿Cómo puede ser que un juez dé un fallo a favor de una persona que tiene tantas denuncias? Los agresores sexuales sabemos que son personas a las que tenemos que tener identificadas para tranquilidad de todas las niñas y mujeres, o sea, no puede ser posible que un muchacho con esas características tenga tanta protección”.

La Secretaría de Educación de Chihuahua, en voz del subsecretario Roberto Naya, afirmó que denunciaron los hechos en la Fiscalía de la Mujer.

“Nosotros mismos presentamos este oficio ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer para que ellos llevaran la investigación y seguimiento desde junio del 22 y a partir de ahí termina nuestra injerencia”.

El Instituto Tesla tiene hasta el próximo jueves 11 de junio para apelar la sentencia que emitió el juez civil, mientras que padres de familia de ese colegio, se mostraron indignados por el proceder del estudiante acosador de demandar a la escuela por daño moral.

Con información de Francisco Javier Carmona

ICM