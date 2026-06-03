Por Expulsarlo, Escuela en Cd. Juárez Deberá Pagar 21 MDP a Alumno Acusado de Acoso Sexual

Según la sentencia de un juez civil, con esa decisión, el colegio privado truncó el proyecto de vida del joven, quien fue señalado de agresiones sexuales contra más de 20 alumnas

Fachada del Instituto Tesla en Cd. JuárezLos hechos ocurrieron en el Instituto Tesla de Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Google Maps

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Un juez ordena a un colegio en Cd. Juárez indemnizar a un alumno acusado de acoso sexual. ¿Es justa la sentencia? Conoce los detalles de esta controversia.

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