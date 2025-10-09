¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda de Día de Muertos 2025 en el Zócalo CDMX? Esta Fecha la Abren

En México, los altares del 1 y 2 de noviembre son la manera en la que México honra a sus difuntos y enaltece sus tradiciones. Por ello, en N+ te damos a conocer cuándo ponen la ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, así como a partir de qué fecha se puede visitar.

La ofrenda que se instale este 2025 será resultado de la Consulta Ciudadana que aplicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el mes de agosto en la avenida 20 de Noviembre, de la zona centro de la capital.

Video: ¿Qué Significa Cada Elemento de las Ofrenda por Día de Muertos?, Explica María Teresa Moya

¿Cuándo ponen la Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de CDMX este 2025?

La instalación de la Ofrenda Monumental se hará días antes de su apertura al público en general. Ésta se podrá visitar en el Zócalo de Ciudad de México a partir del 25 de octubre. Y estará disponible hasta el 2 de Noviembre.

La ofrenda que se instalará es la ganadora de la Consulta Ciudadana sobre altares de Día de Muertos y lleva por nombre "Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición", y estará acargo del Colectivo Zion Art Studio.

¿Cómo será la Ofrenda del Zócalo CDMX y qué significará?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura local, se trata de una reinterpretación de los prehispánicos sobre el peregrinaje mítico de Aztlán para la construcción de Tenochtitlán.

Se pretende crear una experiencia sensorial desde las 4 entradas peatonales de la explanada del Zócalo capitalino. Simulando la llegada de hombres y mujeres, herederos de la cultura mexicana en la ofrenda que se encontrará escalonada hacia el Centro Histórico.

Además, se detalló que presentará a la Diosa Madre Tonantzin convocando a una mega ofrenda para despedir a las almas de los guerreros que construyeron, combatieron y soñaron en tiempos de México-Tenochtitlán.

A este llamado llegarán la "Reina Roja" que ofrece jade y malaquita; mientras que Cuerauáperi llevará agua del Lago de Pátzcuaro e Ixmucané que concederá sabiduría y el fuego de la región maya.

Por otro lado, se representará a mujeres, hombres y niños que llegan en chinampas llevando consigo ajolotes, jaguares, guajolotes, cacao, maíz e Ixtle, que acompañan a Huitzilopochtli en el camino hacia el Mictlán.

Video: 2 de Noviembre, Día de Muertos; Este Significa la Ofrenda del Pan de Muerto

¿En qué horarios se podrá visitar la Mega Ofrenda del Zócalo?

Hasta ahora, las autoridades de Ciudad de México no han dado a conocer los horarios en los que se podrá visitar la Ofrenda Monumental. Se prevé que esté abierta las 24 horas, toda vez que se encuentra en una plaza pública.



