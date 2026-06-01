Embajador de EUA en México Pide Unidad Para Combatir a los Cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó este lunes a no convertir el combate al crimen organizado en un debate político, advirtiendo que cada momento destinado a la disputa es una oportunidad perdida para proteger a la población de ambos países.

Johnson publicó el mensaje en su cuenta de X este lunes 1 de junio de 2026, a las 5:16 de la tarde.

Lo que dijo el embajador, punto por punto

Los cárteles generan intimidación, corrupción y miedo en ambos lados de la frontera.

La lucha contra el crimen organizado debe unir a México y EUA, no dividirlos.

Politizar el tema de seguridad implica perder oportunidades de cooperación.

Ambas poblaciones merecen vivir con seguridad y en paz.

En el tuit, Johnson planteó que la seguridad fronteriza es un desafío compartido que no debería quedar atrapado en la arena política.

"La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz", escribió el diplomático.

El embajador fue más específico al señalar el costo concreto de esa politización: "Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos."