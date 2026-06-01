Embajador de EUA en México Pide Unidad Para Combatir a los Cárteles

El embajador Ronald Johnson pidió unidad entre México y EUA frente a los cárteles y advirtió que politizar la seguridad bilateral es una oportunidad perdida.

Embajador de EUA en México Pide Unidad Para Combatir a los CártelesEl embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, insta a la unidad contra los cárteles. Politizar la seguridad es una oportunidad perdida para proteger a ambos países.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+