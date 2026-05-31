EUA Realiza Otro Ataque Contra Presunta Narco Embarcación; Mueren Tres Tripulantes

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur aseguró que el buque operaba en rutas de narcotráfico del Pacífico Oriental. Es el cuarto operativo de este tipo reportado en la semana.

EUA ataca buque presuntamente ligado al narcotráficoCaptura de pantalla X @@Southcom

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