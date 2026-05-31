EUA Realiza Otro Ataque Contra Presunta Narco Embarcación; Mueren Tres Tripulantes

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur informó en un post en X que llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque presuntamente, y a decir de Estados Unidos, operado por Organizaciones Terroristas Designadas.

Según afirmaron las autoridades de ese país, la inteligencia estadounidense confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres hombres perdieron la vida en el ataque.

Ya van más de 190 muertos

Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana, el primero, informado el martes, dejó a dos sobrevivientes, situación poco usual en estos operativos que desde su lanzamiento en agosto han dejado a menos de 10 sobrevivientes y más de 190 muertos.

EUA lanzó la misión el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.