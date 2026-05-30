Trump vuelve a arremeter contra el Papa León XIV por postura sobre Irán y por Alcalde de Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra el Papa León XIV a propósito del conflicto con Irán, en un mensaje publicado este sábado en su red social Truth Social.

“Alguien debería explicarle al Papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió el mandatario republicano al compartir dos mensajes publicados el viernes en X por el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien recientemente visitó el Vaticano y sostuvo un encuentro con el pontífice.

Las declaraciones se suman a una serie de desencuentros públicos entre Trump y León XIV, quienes han mostrado posiciones opuestas en temas como las políticas migratorias y la situación en Oriente Medio.

Desencuentros

El líder de la Iglesia católica ha cuestionado abiertamente la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Trump, por su parte, ha acusado al papa de poner “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” al considerar que su postura favorecería que Teherán pudiera desarrollar armamento nuclear.

El mandatario estadounidense también aprovechó para reiterar sus críticas contra Johnson, a quien ha señalado en repetidas ocasiones como un alcalde incompetente y responsable del aumento de la criminalidad en Chicago.

Captura de pantalla Truth @realDonaldTrump

Además, Trump ha censurado la negativa de la ciudad —considerada una de las principales “ciudades santuario” del país— a colaborar con las agencias federales de inmigración durante las redadas implementadas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Incluso, ha amenazado con desplegar contingentes de la Guardia Nacional en la ciudad para reforzar las acciones de seguridad y control migratorio.