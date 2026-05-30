Trump vuelve a arremeter contra el Papa León XIV por postura sobre Irán y por Alcalde de Chicago

El presidente de Estados Unidos criticó al pontífice y al alcalde de Chicago por sus posturas sobre Irán y migración, reavivando diferencias que han marcado su relación.

Trump critica al Papa y al alcalde de ChicagoReuters

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Trump critica al papa León XIV por su postura sobre Irán y al alcalde de Chicago por la migración. ¿Qué opinas de este nuevo enfrentamiento?

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