¿Qué Pasó en Boston Hoy? Reportan una Explosión Causado por un Meteoro en EUA

Un estruendo doble sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island este sábado por la tarde sin que nadie, al principio, supiera de dónde venía.



La American Meteor Society determinó que la causa fue un meteoro de aproximadamente un metro de diámetro que ingresó a la atmósfera cerca de la frontera entre New Hampshire y Massachusetts, al norte de Boston, alrededor de las 2:30 pm. Los reportes llegaron desde Delaware hasta Montreal.

Lo que se sabe del meteoro sobre Boston

Ocurrió alrededor de las 2:30 pm del sábado.

El meteoro medía cerca de un metro (tres pies) de ancho.

Entró a la atmósfera cerca de la frontera New Hampshire-Massachusetts, al norte de Boston.

Decenas de reportes desde Delaware hasta Montreal: personas escucharon el boom, sintieron el suelo temblar o vieron la bola de fuego.

El Servicio Geológico de EUA (USGS) abrió una página de evento, pero sus sismógrafos no registraron actividad sísmica.

El doble boom que llegó hasta Rhode Island

Según reportó The Associated Press, los dos estallidos se escucharon a lo largo de Nueva Inglaterra. Varios videos publicados en X captaron la secuencia sonora —dos booms rápidos y contundentes— sin que hubiera fuego, humo ni ninguna causa visual evidente en tierra.

Robert Lunsford, monitor del Programa de Bolas de Fuego de la American Meteor Society, explicó que la organización recibió decenas de reportes de personas en distintos estados que escucharon el doble boom, sintieron el suelo moverse o vieron la bola de fuego. Según Lunsford, ese tipo de objeto se parece a una estrella fugaz en el cielo diurno.

"Definitivamente fue más grande que una bola de fuego normal, de aproximadamente un metro de ancho", declaró el experto a AP.

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¿El meteoro llegó a caer al suelo?

Lunsford descartó que el objeto hubiera impactado tierra firme, aunque reconoció que todavía falta información para saberlo con certeza. "Necesitaríamos más información sobre la trayectoria, la velocidad y otros aspectos para saber con seguridad si impactó el suelo, pero si no se desintegró, habría caído en el océano. La mayoría se desintegran antes de llegar al suelo", señaló.

Así lo vieron los satélites desde el espacio

Imágenes del satélite GOES-19 GLM, difundidas por cuentas especializadas en meteorología, mostraron un destello de gran magnitud sobre la región que no corresponde a actividad de tormentas eléctricas activas en ese momento, lo que apuntaría al ingreso del meteoro a la atmósfera. Boston Weather Consulting publicó capturas donde se aprecia la firma térmica del objeto.

CBS News informó que el meteoro explotó frente a las costas de Massachusetts, con un boom audible en todo el estado y hasta Rhode Island.

El portavoz del USGS, Steve Sobie, confirmó a AP que la agencia recibió múltiples reportes a través de su portal "Did you feel it?" y abrió una página de evento. Sin embargo, los sismógrafos no registraron ningún movimiento, lo que descarta un sismo como origen del temblor percibido.

CT