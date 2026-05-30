¿Qué Pasó en Boston Hoy? Reportan una Explosión Causado por un Meteoro en EUA

Un meteoro ingresó a la atmósfera al norte de Boston este sábado, causando un doble boom sentido desde Delaware hasta Montreal.

¿Qué Pasó en Boston Hoy? Reportan una Explosión que Habría sido un Meteoro en EUAVarios videos publicados en X captaron la secuencia sonora. Foto: NOAA

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Un estruendo sorprendió a Boston: un meteoro ingresó a la atmósfera causando un boom sentido hasta Canadá. ¿Impactó en tierra? Lee más.

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