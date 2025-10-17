Caso Fabiola Ortiz: Matan a Maestra de Psicología Afuera de su Escuela en Oaxaca

Fabiola Ortiz Medina, maestra de Psicología del COBAO 6, fue asesinada al exterior del plantel ubicado en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca; estudiantes y colegas exigen justicia por su muerte. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la docente llegó al Colegio de Bachilleres de Oaxaca para dar clases como de costumbre. Sin embargo, cuanto terminaba de estacionar su camioneta color gris, fue atacada a balazos en diversas ocasiones.

Las detonaciones alertaron a los alumnos, maestros y padres de familia que se encontraban en la zona, por lo que de inmediato buscaron refugiarse y solicitar la presencia de las autoridades de seguridad.

Una vez que los servicios de emergencia llegaron a la zona, solo pudieron confirmar que la maestra Fabiola, ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado para llevar a cabo las primeras investigaciones.

Despiden a maestra Fabiola Ortiz en Oaxaca

El personal directivo, administrativo, docente y la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Plantel 06 "Putla de Guerrero", lamentaron el deceso de la maestra, el cual ocurrió la tarde del miércoles. Este jueves le realizaron un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones del plantel en el que trabajó durante varios años.

Luego de que alumnos y colegas ofrecieron mensajes para despedirla y exigir justicia, le brindaron un fuerte aplauso.

¿Qué dicen las autoridades?

Luego de darse a conocer el asesinato de la maestra Fabiola Ortiz, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya abrió una carpeta de investigación, además de realizar las indagatorias con perspectiva de género.

Un equipo multidisciplinario de la FGEO acudió al lugar de los hechos para llevar a cabo los primeros actos de investigación

Asimismo, señaló que todo el material recopilado será utilizado para trazar las líneas de los trabajos de ministeriales sobre el caso.

