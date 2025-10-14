Itzel Díaz: Prisión Preventiva a Presunto Feminicida; Así la Engañó Luego de Ir por un Café

El caso de Itzel Díaz González conmocionó a Ozumba, Edomex y ya tiene avances: este martes dictaron prisión preventiva a su presunto feminicida, José Ignacio "N", quien era su amigo; esto fue lo que ocurrió en la audiencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso de 26 años de edad fue presentado a su audiencia inicial, en la que fueron puestas a disposición de una jueza las pruebas en su contra.

Durante el encuentro con las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que la víctima fue asesinada y posteriormente quemada.

José Ignacio "N" trató de deshacerse del cuerpo y lo arrojó a la cisterna de su casa. El abogado de la familia de Itzel Díaz, Roberto Aguilar, aseguró que la defensa del acusado está intentando generar "un sentimiento noble" hacía la persona, debido a que argumentaron a la juez que el presunto feminicida tiene problemas mentales.

El hecho que cometió, es algo horrendo, por lo cual creemos que sí se debe poner una sanción muy estricta para esta persona, dijo al salir de la audiencia

Asimismo, indicó que este crimen se llevó a cabo con "alevosía y ventaja".

¿Cómo fue engañada Itzel Díaz González?

En la audiencia se dio a conocer que José Ignacio “N”, tenía un vínculo con Itzel Díaz González. “Eran amigos, incluso compañeros de trabajo”. Ambos jóvenes en algunas ocasiones llegaron a tocar juntos en el mismo grupo musical.

Debido a esa confianza, Itzel no dudó en aceptar su invitación a tomar un café en Ozumba, por lo que accedió y le avisó a su mamá. Después de la cita, el sospechoso le hizo una nueva invitación, pero esta vez para acudir a su vivienda ubicada en el municipio de Tepetlixpa.

En el inmueble José privó de la vida a Itzel, la quemó y arrojó a la cisterna de su casa.

Cuando la familia de la víctima se puso en contacto con él para saber qué pasó con ella o si sabía algo de su paradero, el joven negó conocerla, aseguró la mamá de la joven, Tulia González

Le dije: ‘Dile a Itzel que necesito hablar con ella. Me urge’. Y ya me puso ‘¿Cuál Itzel?’

Luego de la insistencia José “recordó” quién era y le dijo que la chica ya se había ido de su casa, incluso, indicó que ayudaría en la búsqueda de Itzel.

La defensa de José Ignacio “N” alegó que su cliente tiene “problemas mentales”, por lo que no era consciente de lo sucedido. El acusado solicitó la duplicidad del término para obtener más tiempo para encontrar pruebas que puedan favorecerlo.

