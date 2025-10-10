Caso Itzel Díaz: "No la Conozco", Esto Dijo el Presunto Agresor a Mamá de la Víctima en Ozumba

Itzel Díaz González fue hallada sin vida después de varios días de búsqueda en Ozumba, Edomex. Su familia, relató a N+ cómo fue que contactaron a José “N”, presunto feminicida, para saber sobre el paradero de la joven.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 23 años salió a cenar con un amigo identificado como baterista de una agrupación de la que ella también era parte. Sin embargo, Itzel dejó de contestarle a su mamá, por lo que de inmediato se encendieron las alertas en su familia.

La mamá de Itzel, Tulia González, indicó que le pidió a su hija que le dijera con quién iba con la finalidad de tener más certeza sobre su paradero y seguridad, de hecho, su hija le compartió el número de su acompañante.

Sin embargo, al ver que no llegaba a casa, la señora Tulia, desesperada, buscó a José para preguntarle por ella, pero él aseguró que no la había visto.

Le dije: ‘Dile a Itzel que necesito hablar con ella. Me urge’. Y ya me puso ‘¿Cuál Itzel?’

Tulia explica que todo el tiempo negó conocerla y haber salido con ella, pero luego de la insistencia, el sospechoso “se acordó” que sí conocía a Itzel.

Y ya, dice “ah, sí (la conozco)

José “N” refirió a la familia de la joven que sí estuvo con ella, pero que ya tenía tiempo que había salido para su casa. Asimismo, cuando fue notificado por la ausencia de Itzel, dijo que podía ayudarlos a buscarla.

¿Cómo detuvieron a José “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz González?

José N se presentó al Ministerio Público para informar que no había visto a la joven. No obstante, cayó en contradicciones y la Fiscalía de Edomex, decidió realizar un cateo en su domicilio, ubicado en el municipio cercano de Tepetlixpa.

Durante el operativo localizaron el cuerpo de Itzel dentro de la cisterna; José fue detenido.

Se perdió mucho tiempo, mucho mucho tiempo. Yo sí les pediría que esta persona pague por lo que le hizo a mi hija. Mi hija no era una persona de calle, no era una persona que se saliera. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente nos está apoyando. Yo le decía mi niñota, dijo la mamá de Itzel

Itzel Díaz González tenía 23 años de edad, estaba a punto de titularse como ingeniera y en sus ratos libres participaba en un grupo de música versátil. Su familia realiza sus servicios funerarios en la casa de sus padres.

