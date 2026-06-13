Trump Confirma Muerte de 'Niño Guerrero', Líder del Tren de Aragua tras Ataque

El presidente Donald Trump anuncia que en un ataque cinético del Comando Sur de EUA, fue abatido exitosamente "Niño Guerrero", el líder del Tren de Aragua

Trump Confirma Muerte de ‘Niño Guerrero’, Líder de Tren de Aragua en Ataque que OrdenóAsí anunciaron muerte de 'Niño Guerrero', Héctor Guerrero Flores, de la banda transnacional, Tren de Aragua. Foto: @realDonaldTrump

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En el mensaje se compartió un video de la operación militar y se destacó que se llevó a cabo, según informes, en estrecha coordinación con las autoridades en Venezuela

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