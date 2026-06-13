Trump Confirma Muerte de 'Niño Guerrero', Líder del Tren de Aragua tras Ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 12 de junio de 2026, que tras un ataque cinético del Comando Sur, fue asesinado "Niño Guerrero", identificado como el líder del Tren de Aragua, así lo reportó a través de su red social Truth Social.

En el mensaje se compartió un video de la operación militar y se destacó, según informes, se realizó en estrecha coordinación con las autoridades en Venezuela.

Momento de operación militar de EUA contra el ‘Niño Guerrero’, líder de Tren de Aragua. Foto: @realDonaldTrump

¿Cómo fue la colaboración de EUA y Venezuela contra Niño Guerrero?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio más detalles de la operación y precisó que a principios de esta semana, la dependencia a su cargo, en colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, realizaron un ataque cinético contra un complejo del Tren de Aragua (TdA) en Venezuela.

El fundador y líder del Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue confirmado muerto durante el ataque.

"La operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de llevar la lucha a los narco-terroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio. Continuaremos trabajando estrechamente con socios de seguridad, como Venezuela, y países en la Coalición Contra Cárteles de las Américas (A3C)— para llevar la lucha a nuestros enemigos", destacó el secretario de Guerra de EUA, Pete Hegseth.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es considerada como la estructura criminal más poderosa de Venezuela y el único grupo local que ha logrado posicionarse en el extranjero.

Pasó de ser una banda en cárceles a volverse en una amenaza transnacional con el éxodo masivo de venezolanos.

Sus células transnacionales del Tren de Aragua se expandieron a Colombia, Perú y Chile.

En Estados Unidos, esta banda quedó en el ojo del huracán debido a las políticas del presidente Donald Trump.

¿Quién es 'Niño Guerrero'?

Héctor Guerrero Flores, mejor conocido como 'Niño Guerrero', es considerado el líder máximo de la banda transnacional, nacida en las cárceles de Venezuela, Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.

El 'Niño Guerrero' fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Sudamérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Así anunció Trump muerte de 'Niño Guerrero'

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", dijo Trump en su red social Truth.

Según el presidente de Estados Unidos, la acción fue coordinada con sus "amigos de Venezuela" con quienes colabora de "manera excelente".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de "deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles, que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido "ejecutado, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur "a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

HVI