Encuestador del INEGI Desaparece Luego de Realizar Censo en Soroyvo, Chihuahua

Un encuestador del INEGI, identificado como Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, desapareció cuando acudió a realizar un censo en Soroyvo, Chihuahua; esto es lo que sabemos de su caso.

Según los primeros reportes, el trabajador de 66 años de edad fue visto por última vez el 9 de octubre cuando hacía sus encuestas en el municipio de Urique alrededor de las 15:00 horas; sin embargo, sus seres queridos y compañeros perdieron contacto con él.

Jorge vestía pantalón de mezclilla de color azul, tenis negros, chaleco beige con la leyenda INEGI, su identificación del trabajo, así como su mochila del instituto. Las autoridades indicaron que salió de su base de manera cotidiana, pero ya no volvió.

Buscan a encuestador del INEGI por aire y tierra

Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal tenía como pendiente realizar sus encuestas en Soroyvo, se trata de una zona serrana de Chihuahua. Para llegar a dicho sitio, es necesario caminar por montañas y terrenos muy complicados.

Por ello, es imposible visitar a los habitantes usando algún medio de transporte como autos o motocicletas. Lo anterior, ha sido clave para que las autoridades sigan su rastro.

En las tareas de búsqueda participan agentes de la Agencia Especial de Investigación (AEI) de varios municipios, entre ellos, Urique, Bahuichivo, Creel y San Rafael.

Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal de 66 años trabajaba para el INEGI. Foto: Fiscalía Chihuahua

También hay presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), policía Municipal y Estatal, así como integrantes de Protección Civil (PC), quienes trabajan en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente de Chihuahua.

Hasta el momento, no hay indicios que den con la exactitud de su paradero, mientras que su familia y compañeros de trabajo temen que sea víctima de algún delito o que su vida esté en riesgo.

