Caso Marco Antonio: Muere Basquetbolista Mexicano en Torneo en Colombia; Familia Exige el Cuerpo

Marco Antonio Jarillo Ramírez, un basquetbolista de 28 años de edad, viajó a Medellín, Colombia, para participar en un torneo, sin embargo, murió en aquél país. Su familia pide ayuda para recuperar el cuerpo, ya que les quieren entregar sólo las cenizas.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia de Marco realizó un bloqueo en Periférico Oriente, en Iztapalapa, con la finalidad de que las autoridades atiendan la petición de repatriación de los restos del joven, porque ni siquiera saben las causas exactas de su fallecimiento, asegura su mamá, Juanita Ramírez.

Yo quiero su cuerpo, no quiero cenizas, porque quiero saber lo que pasó con mi hijo

La mujer señala que su hijo fue a Colombia con el resto de los integrantes del equipo. El miércoles 8 de octubre comenzó la competencia deportiva y al día siguiente logró comunicarse con el joven. El viernes ya no supo del paradero de Marco, por lo que comenzó a preocuparse.

Ya no me contestó los WhatsApp, ni a mi ni a nadie…hasta las 7:00 de la noche me dijeron que mi hijo había fallecido, que los drogaron y él fue el único que murió

Lo anterior provocó un shock en su familia, por lo que de inmediato comenzaron a contactar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para solicitar el apoyo.

Me dijeron que no me podían apoyar con nada, que mi hijo debió haber sacado un seguro de vida antes de irse a Colombia. Pero, ¿quién va a pensar que se va a ir a morir a otro país o que le va a pasar lo que le pasó a mi hijo?

La madre de Marco Antonio Jarillo Ramírez, asegura que enterarse de la noticia de la muerte de su hijo y no poder acudir a reclamar su cuerpo ha sido muy difícil.

No se lo deseo a nadie. Aquellas que son madres y que perdieron a un hijo, van a entender el dolor que yo estoy sintiendo… Aunque trato de hacerme fuerte, porque yo solo quiero el cuerpo de mi hijo

¿Quién era Marco Antonio Jarillo Ramírez?

Marco Antonio Jarillo Ramírez amaba el basquetbol, por ello, era parte del equipo de San Andrés. Estudió en la Universidad Marista de la Ciudad de México. Su familia lo recuerda como una persona muy risueña, noble. “Un niño muy hermoso”, dijo su novia, Danna Ronquillo.

Marco no tenía maldad de ninguna forma, siempre buscaba divertirse en el básquet, la verdad él se la vivía en el básquet conmigo, tenía muchas amistades, todos siempre la saludaban a donde quiera que íbamos

Danna indicó que desde que conoció a Marco y comenzó una relación con él, sabía que era el amor de su vida, por ello, estaban a punto de casarse el 25 de octubre, es decir, al regresar del torneo.

Me quitaron a mi pareja, a la familia de un sueño, de miles de metas… truncaron todos nuestros planes, el sueño de tantas cosas que queríamos hacer juntos. Te juro que quisiera que todo esto fuera solo una mentira, un mal sueño del que pudiera despertar y volver a abrazarte

La familia de Marco espera la respuesta de las autoridades, así como la ayuda para esclarecer su muerte, pues hasta el momento solo saben que supuestamente “murió de una sobredosis, porque los drogaron”.

Marco Antonio Jarillo perdió la vida en Colombia en circunstancias que siguen sin aclararse, y desde entonces nuestra familia vive una pesadilla. Queremos saber qué pasó. Queremos que su prometida pueda tener paz, que su familia pueda despedirse con dignidad, y que su historia no quede en el olvido.

