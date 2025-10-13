'El Niño Sicario': Detienen a Menor de Edad con Arma de Uso Militar y Drogas en Tabasco

Un menor de edad identificado como “El niño sicario” fue detenido en Villahermosa, Tabasco, con armamento de uso militar, así como con drogas en una mochila; así fue como dieron con él.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el personal de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, perteneciente al comando “Tiburón”, realizó diversas acciones en inmediaciones de la ranchería Corregidora.

En el lugar, detuvieron a un joven identificado como “El Chuncho”, por su presunta relación con hechos delictivos y por ser parte de un grupo delictivo. No obstante, en el sitio también encontraron a un menor de edad.

¿Cómo detuvieron a “El Niño Sicario”?

Las autoridades de las fuerzas armadas, explicaron que el adolescente portaba una subametralladora tipo Uzi, un arma de origen israelí, que se caracteriza por ser automática compacta y cuyo diseño está enfocado para lograr un disparo rápido. Los expertos señalan que se trata de un arma "fácil de usar y con precisión"; su uso es militar.

Cuando trataron de acercarse al adolescente, él trató de repeler a los militares para tratar de huir; no obstante, su arma se atascó y fue acorralado. En su mochila hallaron varias dosis de drogas, incluso mensajes en cartulinas para amenazar a grupos rivales.

Además, cuando revisaron el teléfono del menor encontraron un video de una mujer secuestrada que días después fue liberada y el de una víctima retenida en el municipio de Paraíso, la cual fue asesinada.

Trascendió que tanto el menor de edad como el otro sujeto se dedicaban al secuestro, asesinato y narcomenudeo. Las investigaciones refieren que seguían ordenes de un hombre actualmente encarcelado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset); las indagatorias continúan.

