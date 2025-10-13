Madres Buscadoras Viajan a Veracruz para Ayudar a Localizar Desaparecidos por Inundaciones

Las inundaciones en Veracruz han devastado varias comunidades de la entidad, donde los estragos de este desastre natural apenas se vislumbran durante las tareas de limpieza. Hasta el momento, las autoridades veracruzanas reportan 29 fallecidos y varios desaparecidos, por ello es que padres y madres buscadoras se sumarán a las tareas para localizar a las personas.

De acuerdo con los primeros reportes, los integrantes de la Colectiva “Víctimas Unidas” viajarán hasta Poza Rica con la finalidad de apoyar a las autoridades y familiares de las personas desaparecidas en labores de búsqueda.

Debido al desbordamiento de ríos, las fuertes corrientes de agua arrastraron con todo lo que encontraron a su paso. La intensidad fue tal que los vehículos quedaron encima de otros, las casas terminaron derrumbadas y en otras zonas las comunidades se convirtieron en islas.

El colectivo Víctimas Unidas está convocando a este acompañamiento, para que podamos colaborar obviamente en la búsqueda en campo, el estar checando, peinando el área y pues, obviamente llevando algunos de los insumos con los que pueda colaborar, dijo Becky Bios, investigadora y creadora del Kit Forense

Además de las madres buscadoras y otros integrantes de la colectiva, se unirán expertos forenses para agilizar las tareas en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Por ello, convocan a que los interesados y especialistas en búsqueda forense se unan al viaje para ayudar a las familias que se encuentran desesperadas para localizar a sus seres queridos.

El colectivo Víctimas Unidas tiene experiencia en búsqueda en campo. Sin embargo, es importante la búsqueda forense en estos momentos en Poza Rica, Veracruz

También hacen un llamado a aquellos que quieran brindar insumos necesarios para realizar las tareas de búsqueda de personas, así como medicamentos o productos de limpieza; se prevé que partan a Veracruz este miércoles.

¿Cuál es el balance por lluvias e inundaciones en México?

Además de Veracruz, donde miles de personas viven bajo el agua y lodo, otras entidades también se encuentran afectadas. Se calcula que hay 100 mil viviendas dañadas en todas estas zonas.

Las lluvias causaron 132 interrupciones en carreteras federales, que suman más de mil kilómetros dañados. En cuanto al servicio de energía eléctrica, 262 mil 847 usuarios resultaron afectados en los cinco estados.

Hasta el momento, las autoridades reportan las siguientes cifras de víctimas y desaparecidos:

Veracruz: 29 muertos, 18 personas desaparecidas y 40 municipios con daños

29 muertos, 18 personas desaparecidas y 40 municipios con daños Puebla: 13 muertos, cuatro desaparecidos y daños en 23 municipios

13 muertos, cuatro desaparecidos y daños en 23 municipios Hidalgo: 21 muertos, 43 desaparecidos y daños en 28 municipios

21 muertos, 43 desaparecidos y daños en 28 municipios San Luis Potosí: no hay muertos ni desaparecidos, pero se contabilizan 12 municipios con afectaciones

no hay muertos ni desaparecidos, pero se contabilizan 12 municipios con afectaciones Querétaro: una persona murió y hay daños en ocho municipios

