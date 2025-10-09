Pobladores Atacan Casa de Alcalde de Ozumba tras Feminicidio de Itzel Díaz González en Edomex

El hallazgo sin vida de Itzel Díaz González, quien desapareció luego de acudir a una cita con un amigo en Ozumba, Edomex, provocó la furia de los pobladores, por lo que acudieron a realizar destrozos y pintas en la casa del alcalde y el Palacio Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la joven de 23 años de edad, fue encontrado al interior de una cisterna en un inmueble ubicado en el municipio de Tepetlixpa. Según las indagatorias, esta vivienda pertenece al amigo y presunto feminicida de Itzel.

Luego de confirmar que se trataba de la joven que fue vista por última vez en el Barrio de Santiago, los familiares trataron de encarar a las autoridades, ya que aseguran, que éstas se tardaron en realizar las diligencias para dar con el lugar.

Una vez que los familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía del Edomex para llevar a cabo los tramites correspondientes, alrededor de 200 pobladores se unieron para acudir a la casa del alcalde de Ozumba, Ricardo Valencia. En el lugar ubicado en la calle Guadalupe Victoria casi esquina con Fray Bartolomé de las Casas, los ciudadanos derribaron el portón y arrojaron cohetones y realizaron destrozos.

Mientras que otro grupo de personas de dirigió a las instalaciones del Palacio Municipal, donde una noche antes también fueron a protestar para exigir su aparición.

En ese sitio gubernamental, colocaron cartulinas con diversas consignas en las que se exige justicia por la muerte de Itzel.

Asimismo, piden la destitución del presidente municipal, porque aseguran, no realizó su trabajo y por las omisiones, no fue posible localizar sana y salva a la joven que también era cantante.

¿Qué pasó con Itzel Díaz González?

La madre de la joven, Tulia González, indicó que su hija era integrante de un grupo musical y el día de su desaparición estaba con su amigo, quien también era parte de la agrupación.

La señora Tulia explicó a medios locales, que le pidió a Itzel que le enviará los detalles de quién la acompañaba “por seguridad”; la joven dio toda la información.

Al saber que se trataba de un conocido, la madre se quedó más tranquila, sin embargo, esa paz desapareció en cuanto se retrasó cada vez más la llegada de su hija a la casa.

