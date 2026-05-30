Menor de 16 Años Muere mientras Participaba en una Balacera en Zapopan

Un joven de 16 años murió durante una balacera que se registró en la colonia Colinas de la Primavera, en Zapopan

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Balacera en Zapopan deja a un menor de 16 años muerto. Descubre cómo se desarrollaron los hechos en Colinas de la Primavera.

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