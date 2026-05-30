Menor de 16 Años Muere mientras Participaba en una Balacera en Zapopan

Un menor de 16 años murió durante una balacera ocurrida entre civiles en el cruce de las calles Encino y Cedro, en la colonia Colinas de la Primavera, del municipio de Zapopan.

De acuerdo con los vecinos, el intercambio de disparos se suscitó entre el menor que perdió la vida y otros tres sujetos que habían llegado para victimarlo.

¿Cómo sucedió la balacera?

Los vecinos indicaron a las autoridades que al arribo de los causantes, el joven trató de refugiarse, pero también portaba un arma de fuego con la que intentó repeler la agresión.

Finalmente, en medio de la lluvia de balazos, el menor recibió un disparo en el cráneo, por lo que falleció de manera inmediata.

Al arribo de las autoridades, los agresores ya se habían dado a la fuga, pero en el lugar de los hechos quedaron 40 casquillos de armas de diferentes calibres, los cuales fueron asegurados para la investigación.

La zona fue asegurada de manera inmediata para comenzar con los peritajes correspondientes. Policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, permanecieron en el sitio varias horas.

Policías de Zapopan resguardaron la zona y posteriormente arribaron los elementos de la Guardia Nacional. El joven fallecido fue identificado en el lugar por sus familiares.