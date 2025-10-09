Caso Itzel Díaz: Joven Salió a Cenar con un Amigo, y Hoy Fue Hallada Sin Vida en el Edomex

Itzel Díaz González de 23 años de edad, desapareció en el municipio de Ozumba, Edomex, luego de acudir a una cita. Luego de varios días de no saber nada de ella, las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo de la joven sin vida en Tepetlixpa.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven desapareció el martes 7 de octubre, cuando quedó de verse con un amigo, iban a ir a cenar. Sin embargo, ya no volvió a casa.

Sus familiares realizaron el reporte ante las autoridades, por lo que se emitió una ficha de búsqueda, donde se estableció que el último lugar donde fue vista fue en el Barrio de Santiago.

¿Qué pasó con Itzel Díaz González?

Luego de que su familia y amigos comenzaron la intensa búsqueda de la joven, se realizó una fuerte movilización de apoyo en el municipio de Ozumba.

La comunidad protestó en inmediaciones del Palacio del Ayuntamiento, donde exigieron a las autoridades que se agilizaran las tareas de búsqueda para localizarla, incluso, tocaron las campanas del pueblo para solicitar la presencia de todos los vecinos.

La madre de la joven, Tulia González, indicó que su hija era integrante de un grupo musical y el día de su desaparición estaba con su amigo, quien también era parte de la agrupación. La señora Tulia explicó a medios locales, que le pidió a Itzel que le enviará los detalles de quién la acompañaba “por seguridad”.

Al saber que se trataba de un conocido, la madre se quedó más tranquila, sin embargo, esa paz desapareció en cuanto se retrasó cada vez más la llegada de su hija a la casa.

¿Cómo encontraron a Itzel?

Según las diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), llevaron a las autoridades hasta un inmueble ubicado en el municipio de Tepetlixpa. El una vivienda que también era compartida con un local comercial, encontraron el cuerpo sin vida de Itzel.

Una vez que se confirmó la identidad de la víctima, el Ayuntamiento de Ozumba lamentó la noticia.

Lamentamos profundamente informar que la joven Itzel Díaz González ha sido localizada sin vida en el municipio de Tepetlixpa

Asimismo, indicaron que están comprometidos con la justicia y aseguran que tomarán acciones legales necesarias para que este caso no quede impune.

Se brindará todo el apoyo necesario a la familia de Itzel en todos los sentidos. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos

