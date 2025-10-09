Kimberly Moya: Buscan en Presa a Alumna del CCH Naucalpan que Desapareció Luego de Ir por Copias

Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan, aún no regresa a casa y por ello, su búsqueda se ha intensificado en diversas zonas del municipio del Estado de México; esto sabemos de las últimas investigaciones.

De acuerdo con los primeros, las autoridades realizan diversas diligencias en inmediaciones de la Presa “Los Cuartos”. Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Guardia Nacional (GN), policías municipales y estatales, se encuentran desplegados en la zona.

¿Cómo es la búsqueda de Kimberly Hilary en la presa Los Cuartos en Naucalpan?

No obstante, uno de los primeros sitios donde llevan a cabo diligencias es en el área de la compuerta. Por está razón, cerraron el paso a todos aquellos que buscan llegar a las colonias Altamira o San José, algunas unidades de transporte escolar o vehículos particulares, tienen que rodear para poder pasar hacia sus viviendas.

Además, a un costado de la presa Los Cuartos, hay una zona recreativa, donde personas realizan ejercicio y otras actividades. En este punto, las autoridades también llevan a cabo entrevistas y muestran las fichas de búsqueda para dar con la joven de 16 años de edad, que desapareció el 2 de octubre luego de salir de un café internet en la colonia San Rafael Chamapa en Naucalpan.

En tanto, los padres de Kimberly dialogan con autoridades en el Palacio Municipal, sobre el caso que los tiene sumidos en la incertidumbre, pues ya son 7 días sin saber nada del paradero de la adolescente.

Algunos elementos hacen rastreos en el perímetro con ayuda de binomios caninos, con la finalidad de hallar algún indicio que los lleve al paradero de la menor de edad.

¿Cómo van las investigaciones del caso?

La búsqueda de Kimberly Hilary Moya González, se ha intensificado. Además de las actividades en la Presa, también hicieron un cateo en un taller de tornos, ubicado en el #58 de la calle Filomeno Mata, sitio donde se vio por última vez a la menor.

También la zona cada vez tiene mayor seguridad, de hecho, podaron un árbol que obstruía la visibilidad de una de las cámaras que logró captar a la joven. Los vecinos de la colonia San Rafael Chamapa, señalaron que los cateos son “injustos”.

Molestos porque nos han cateado casas, se han metido a las casas a revisar y todo esto y pues realmente y pues realmente, pues no, pero por una parte está bien, dijo el vecino, Jesús Medina

Mientras que otros vecinos se han unido a las tareas de búsqueda para dar con la joven que amaba el deporte y ver anime.

Toda la gente está en busca de ella y pues la gente que vivimos de este lado, yo en lo particular trabajo acá en el parque de Los Pinos los sábados y estamos ahí con los niños, también con esa angustia de que no les pase nada

