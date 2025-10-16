Comerciantes Intentan Linchar a Conductor que Atropelló a Menor en Moto Eléctrica en CDMX

Un conductor se salvó de ser linchado luego de atropellar a un menor de edad, quien viajaba en una moto eléctrica en calles de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el atropellamiento de una persona en el cruce de las calles República de Venezuela y Del Carmen, una zona comercial muy importante en esa parte del Centro Histórico.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes corroboraron el incidente y brindaron los primeros auxilios a un adolescente que permanecía tirado en el asfalto.

¿Qué pasó con el conductor que atropelló al menor?

Mientras atendían al menor lesionado, tuvieron que intervenir para evitar que el conductor del automóvil involucrado no fuera linchado. Debido a que luego del accidente, los comerciantes que se encontraban en calles aledañas de inmediato fueron a verificar la situación.

Comenzaron a agredir verbalmente al hombre de aproximadamente 45 años de edad, a quien después quisieron golpear porque intentó huir de la escena. Otro grupo de personas cercó el automóvil color negro para evitar que trataran de moverlo del lugar.

Al joven de 14 años de edad lo trasladaron a un nosocomio que se ubica en el sitio donde ocurrió el incidente para su pronta atención médica

El hombre fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor de edad, quien viajaba en una motocicleta eléctrica cuando fue atropellado.

