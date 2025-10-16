Dan de Alta a Amauri, Último Paciente Atendido en el ISSSTE por Explosión de Pipa en Iztapalapa

A poco más de un mes de la explosión en Iztapalapa, Amauri fue dado de alta del ISSSTE, entre porras, aplausos y globos de colores. El joven era el último paciente de este accidente que era atendido por dicho organismo de salud.

Carlos Amauri Galicia Flores de 32 años de edad, se encontraba internado en el Hospital Regional Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Noticia relacionada: Familiares de Víctimas de Explosión Denuncian que Abogados Piden "Comisión" de Indemnizaciones

El director del ISSSTE, Martí Batres dio a conocer los detalles de la salida del paciente, quien presentó graves quemaduras cuando ingresó a la clínica.

Dimos de alta al último paciente hospitalizado por los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia

Asimismo, aseguró que ya está en camino a su casa y era el último paciente derivado del incidente que ha dejado hasta el momento, 31 personas sin vida y decenas de lesionados.

Lo dieron de alta y regresa a su hogar. Es nuestro último paciente derivado de este hecho

Video: Explosión en Iztapalapa: Dan de Alta a Último Paciente Atendido en el ISSSTE

¿Cómo fue la salida de Amauri, víctima de explosión en Iztapalapa, del ISSSTE?

A través de sus redes sociales, el ISSSTE dio a conocer el momento exacto en el que Carlos Amauri salió en camilla del hospital. Aunque aún traía algunos vendajes para cubrir sus lesiones, eso no impidió que la enorme sonrisa del joven perdiera su brillo.

Rodeado por doctores, enfermeras y otros trabajadores del Hospital Zaragoza, el joven agradeció los cuidados que le brindaron durante todos estos días que estuvo bajo supervisión.

En verdad han hecho un gran trabajo, no solo conmigo, también con los demás pacientes. De verdad que tienen un gran compromiso y un gran corazón

Una vez que finalizó su discurso, salió en camilla directo a su domicilio donde seguirá bajo algunos cuidados y tendrá que realizar algunas visitas de nuevo al hospital, con la finalidad de revisar el progreso de su salud.

Dimos de alta al último paciente hospitalizado por los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia.



Amauri fue una de las personas lesionadas por el suceso de Puente de la Concordia y que fue atendida en el @ISSSTE_mx. Tras haber estado varios días en el Hospital Regional… pic.twitter.com/GxwLHFwv1C — Martí Batres (@martibatres) October 16, 2025

Historias recomendadas: De GPS a Códigos QR: Nuevas Reglas para Pipas de Gas y Combustible Tras Explosión en Iztapalapa

EPP