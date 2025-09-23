De GPS a Códigos QR: Nuevas Reglas para Pipas de Gas y Combustible Tras Explosión en Iztapalapa

Las nuevas reglas para las pipas de gas y combustibles en México, ya son un hecho. Estas disposiciones, las cuales se aplicarán en todo el país, se dan a conocer luego de la explosión en Iztapalapa, Ciudad de México, donde una unidad con gas LP estalló y dejó 29 víctimas mortales y decenas más con severas lesiones. ¿En qué consisten y cuáles serán las sanciones?

La Comisión Nacional de Energía estableció la normativa administrativa de carácter general relacionadas con el balizado, requerimientos técnicos y de interoperabilidad que debe cumplir el sistema de posicionamiento global de unidades registradas en los permisos de transporte y distribución de estas sustancias.

Esta medida contribuye al desarrollo ordenado, continuo y seguro del sector, en beneficio de la legalidad, la seguridad operativa y la transparencia en la cadena logística de los hidrocarburos, establece el Diario Oficial de la Federación (DOF)

En ese sentido, las nuevas reglas para las pipas de gas y combustibles tendrán los siguientes objetivos:

Fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y control

Verificar legalidad y vigencia de los permisos

Identificación clara y visible de las unidades usadas

Ahora bien, es importante destacar que estas medidas serán obligatorias en todo el país y de no tener la información disponible para la ciudadanía, las empresas serán sancionadas. Pero, ¿en qué consisten las nuevas reglas a las pipas de gas en México?

Pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Foto: CDMX

¿Cuáles son las nuevas reglas para pipas de gas y combustibles?

De acuerdo con el decreto, la Comisión Nacional de Energía podrá llevar a cabo visitas de verificación programadas o no programadas, operativos en campo, o revisiones documentales a través de requerimientos de información con el objetivo de verificar que las reglas se cumplan.

Son de aplicación general y obligatoria para las personas Permisionarias que realicen actividades de Transporte o Distribución por medios distintos a ducto de Petrolíferos, Gas Licuado de Petróleo y Petroquímicos, que cuenten con Unidades Vehiculares asociadas a su permiso

Las nuevas reglas para las pipas en México son las siguientes:

Balizado especial

Consiste en distintivos físicos, visibles, permanentes impresos y adheridos en la carrocería de las pipas. Deben permitir la identificación inmediata del permisionario, producto transportado y de la unidad. Además, deben ser visibles durante el día y la noche

Código QR

Debe permitir su lectura a partir de dispositivos móviles estándar, lo anterior para efectos de verificación inmediata por parte de la Comisión, autoridades y ciudadanía, para verificar la legítima propiedad, posesión y procedencia de los hidrocarburos. Además dicho código debe desplegar la siguiente información:

Nombre o razón social de la persona Permisionaria

Número y tipo de permiso

Productos autorizados para su transporte o distribución

Vigencia del permiso

Estado Operativo de la unidad

Matrícula o placa

Vigencia de los seguros

Origen y destinos, o rutas autorizadas

Listado de las Unidades Vehiculares vigentes asociadas al permiso

Número de Identificación Vehicular (NIV)

Nombre y licencia de conducir del operador

Carta Porte que ampare la actividad y procedencia lícita del Producto

Cantidad de producto transportado o distribuido

Esta funcionalidad tiene como propósito garantizar la transparencia, publicidad y certeza respecto a la vigencia del permiso con el que cuenta la Unidad Vehicular, facilitando su consulta por parte de la ciudadanía en general

Ejemplo de QR que deberá usarse en las pipas. Foto: DOF

Sistema de GPS

Todas las unidades deben contar y mantener activo y vigente el GPS que permita en todo momento, su monitoreo y geolocalización en tiempo real. También deben reportar cualquier falla, desconexión, alteración o pérdida de señal de forma inmediata en los plazos señalados y adoptar las medidas correctivas necesarias

¿Cuáles serán las sanciones?

Las personas permisionarias y operadores, tienen la obligación de mantener toda la información actualizada y visible.

La obstrucción, alteración o negativa a proporcionar dicho acceso es considerada como un incumplimiento grave a las presentes Disposiciones

Entonces, de no cumplir con ello se deberán acatar las sanciones que establece la Ley del Sector Hidrocarburos federal. Las cuales están estipuladas en el artículo 121, fracción III incisos a), b) y c); así como en el artículo 123, fracción III de dicha ley.

En el caso del artículo 121 las sanciones serían las siguientes:

Negar acceso a instalaciones y equipos relacionados con actividades de la industria de Hidrocarburos, a los inspectores y verificadores: multa de entre 170 y 2 mil 516 veces el valor diario de la UMA

Falta de presentación de la información: multa de entre 344 mil a un millón 32 mil veces el valor diario de la UMA

Incumplimiento o entorpecimiento de la obligación de informar o reportar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables: multa de entre 17 mil 200 a 344 mil veces el valor diario de la UMA

Mientras que el artículo 123 en su fracción III determina que la sanción en los casos graves derivan en:

Revocación de la Asignación, permiso o autorización, o de la rescisión del Contrato para la Exploración y Extracción

Los códigos deberán colocarse en sitios específicos. Foto: DOF

¿Habrá regulación de pipas en CDMX?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el gobierno local construyó una propuesta para regular el transporte de pipas o que transporten material peligroso.

Adelantó que se trata de diversas reformas al Reglamento de Tránsito de la CDMX:

Reformas que tienen que ver con medidas que se regulen de velocidad, de horario, de rutas; es decir, en qué avenidas podrán transportarse y de capacidad de los transportes, dijo en conferencia de prensa

La mandataria dijo que a las anteriores se suman otras medidas, que tienen que ver con:

Control vehicular

Requisitos adicionales para emitir la licencia tipo E, que son los quienes tienen que manejar este tipo de vehículos

Medidas relacionadas con los planes de Protección Civil

Lugares donde se vende el material, los expendios, así como a los propios transportes

Principalmente, esos son los tres ejes, además de operativos y estrategias que se van a estar llevando a cabo. Pronto, en estos días, daremos a conocer a detalle la propuesta que tenemos

