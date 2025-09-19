Muere 'Esperancita', Paloma Rescatada en Explosión en Iztapalapa: “Trataba de Volver a Volar”

La paloma “Esperancita”, quien resultó afectada por la explosión en Iztapalapa, murió luego de varios días de luchar por su vida. “Quería emprender el vuelo”, dijo el hombre que la rescató.

De acuerdo con los primeros reportes, el ave se encontraba en inmediaciones del Puente de la Concordia cuando ocurrió el estallido que lamentablemente la alcanzó. Luis Martin Amarillas, quien es amante de los animales, la halló cuando fue a verificar cómo se encontraban los perritos a los que les construyó un refugio cerca del distribuidor vial.

A través de sus redes sociales, el animalista documentó su llegada al lugar de la explosión. En medio de la emergencia se encontró a la paloma cubierta con un papel; creyeron que ya estaba muerta. “Difícilmente sobrevive, ya está en agonía”, dijo un hombre que vio la escena.

Aunque Luis escuchó a varias personas decir que lo mejor para el ave era el sacrificio, él no perdió la esperanza y se la llevó a casa para tratar de ayudarla.

Vamos a ver qué podemos hacer por ella

Luego de dar a conocer el caso, Luis recibió la sugerencia de ponerle el nombre de “Esperanza”, pues la paloma se aferró a la vida.

Va muy bien en su recuperación, qué felicidad ver este resultado

¿Por qué murió la paloma 'Esperancita', víctima de explosión en Iztapalapa?

La paloma 'Esperancita' recibió cuidados de emergencia, así como agua y alimento. En pequeños videos, su estado de salud era compartido para dar muestra de que la tragedia en el Puente de la Concordia no solo afectó a decenas de personas y sus familias, también los animalitos sufrieron lesiones.

En las imágenes se observa al ave tratando de comer e hidratarse. Su plumaje estaba muy afectado por las abrasiones. Luis estaba buscando a un especialista del cuidado de estos animales para ayudarla, pero “Esperancita” no resistió más.

Ya se tenía una cita para llevarla a un hospital especial para aves. Estos días que la tuve vi mejoría al igual que la doctora. Comió bien, la vi con ánimos… como que quería emprender el vuelo

La paloma “Esperancita” se une a la lista de animales afectados por el estallido, como la perrita Cereza, quien está grave y lucha para salvarse.

