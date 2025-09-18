Publican Boletines para Identificar a 2 Víctimas de la Explosión en Iztapalapa
Las autoridades piden ayuda para identificar a dos víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa. Estas son sus características
A una semana de la explosión en Iztapalapa, las autoridades piden ayuda para localizar a los familiares de dos víctimas de la tragedia en el Puente de la Concordia, por ello, dieron a conocer algunos datos que sirvan para su identificación; estos son los detalles.
De acuerdo con las autoridades, este terrible accidente, en el que una pipa con más de 49 mil litros de gas LP volcó y provocó un fuerte estallido e incendio, ha dejado hasta el momento 21 personas sin vida.
Noticia relacionada: Tragedia en Iztapalapa: A Una Semana, Revelan Nuevos Detalles de Explosión y Anuncian Más Apoyos
Sin embargo, se tiene conocimiento de dos personas que siguen sin ser identificadas, por lo que piden ayuda para dar con sus familiares. Esta tarde, la Fiscalía de la Ciudad de México publicó los fotoboletines de estas personas para que se difunda y esperando sean reconocidos por sus familiares.¿Cómo son las víctimas de explosión en Iztapalapa sin identificar?
Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, aseguró que de las personas, una de ellas ya murió, mientras que la otra se encuentra en estado crítico.
No hemos logrado entonces tener contacto con sus familias. Por eso, la importancia de que se haga esta búsqueda, refirió
Por ello, las autoridades compartieron las principales características de las víctimas de la explosión en Iztapalapa que aún no son identificadas:
Persona fallecida
- Un hombre de entre 25 y 35 años
- Medía alrededor de 1.64 metros de estatura
- Su complexión era mediana
- Tenía cabello castaño corto
- Su piel era moreno claro y tenía nariz aguileña
Se informó que ingresó sin prendas ni pertenencias y no hay más señas particulares. Pero ojo, durante la emergencia, se identificó con nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.
Persona en estado crítico
- Mujer de entre 15 y 25 años
- Está hospitalizada en la Magdalena de las Salinas
- Tiene una cicatriz vertical por cesárea
- Tatuajes:
-Corazón atravesado por una rosa negra, en la espalda baja
-Pulsera tipo greca con escritura manuscrita en antebrazo derecho
-Pulsera de corazones en tobillo izquierdo
- Su nombre podría ser Giovana
Si reconoces a alguna de las víctimas o tienes más información sobre su identidad, por favor, llama al teléfono 55 53 45 50 80 de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos.
