Publican Boletines para Identificar a 2 Víctimas de la Explosión en Iztapalapa

A una semana de la explosión en Iztapalapa, las autoridades piden ayuda para localizar a los familiares de dos víctimas de la tragedia en el Puente de la Concordia, por ello, dieron a conocer algunos datos que sirvan para su identificación; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, este terrible accidente, en el que una pipa con más de 49 mil litros de gas LP volcó y provocó un fuerte estallido e incendio, ha dejado hasta el momento 21 personas sin vida.

Noticia relacionada: Tragedia en Iztapalapa: A Una Semana, Revelan Nuevos Detalles de Explosión y Anuncian Más Apoyos

Sin embargo, se tiene conocimiento de dos personas que siguen sin ser identificadas, por lo que piden ayuda para dar con sus familiares. Esta tarde, la Fiscalía de la Ciudad de México publicó los fotoboletines de estas personas para que se difunda y esperando sean reconocidos por sus familiares.¿Cómo son las víctimas de explosión en Iztapalapa sin identificar?

Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, aseguró que de las personas, una de ellas ya murió, mientras que la otra se encuentra en estado crítico.

No hemos logrado entonces tener contacto con sus familias. Por eso, la importancia de que se haga esta búsqueda, refirió

Por ello, las autoridades compartieron las principales características de las víctimas de la explosión en Iztapalapa que aún no son identificadas:

Persona fallecida

Un hombre de entre 25 y 35 años

Medía alrededor de 1.64 metros de estatura

Su complexión era mediana

Tenía cabello castaño corto

Su piel era moreno claro y tenía nariz aguileña

Se informó que ingresó sin prendas ni pertenencias y no hay más señas particulares. Pero ojo, durante la emergencia, se identificó con nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.

Fotoboletin de persona en calidad de desconocida por explosión en Iztapalapa. Foto: Fiscalía CDMX

Persona en estado crítico

Mujer de entre 15 y 25 años

Está hospitalizada en la Magdalena de las Salinas

Tiene una cicatriz vertical por cesárea

Tatuajes:

-Corazón atravesado por una rosa negra, en la espalda baja

-Pulsera tipo greca con escritura manuscrita en antebrazo derecho

-Pulsera de corazones en tobillo izquierdo

-Corazón atravesado por una rosa negra, en la espalda baja -Pulsera tipo greca con escritura manuscrita en antebrazo derecho -Pulsera de corazones en tobillo izquierdo Su nombre podría ser Giovana

Fotoboletin de persona en calidad de desconocida por explosión en Iztapalapa. Foto: Fiscalía CDMX

Si reconoces a alguna de las víctimas o tienes más información sobre su identidad, por favor, llama al teléfono 55 53 45 50 80 de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos.

Historias recomendadas:

EPP